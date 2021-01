Przepis na najprostszą szarlotkę według Ani Staramch

Jeśli chcesz przygotować szarlotkę po raz pierwszy lub nie masz zdolności do pieczenia, za to ochotę na coś słodkiego – jak najbardziej, skorzystaj z przepisu na to ciasto, który opublikowała na swoim Instagramie Ania Starmach.

Przepis Ani Starmach na szarlotkę

Składniki na ciasto:

320 dag mąki

250 dag masła

1 jajko

80 g cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cukru waniliowego

szczypta soli

Składniki na farsz:

40 g cukru

2 kg jabłek (w przypadku Ani Starmach była to szara reneta)

łyżeczka cynamonu

Dodatkowo:

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

Pokrój masło na małe kawałki, a następnie wymieszaj w misce wszystkie składniki na ciasto (ręcznie lub przy pomocy robota kuchennego). Potem ulep z ciasta kulkę, lekko ją spłaszcz, owiń przezroczystą folią i przełóż na minimum 40 minut do lodówki.

Jabłka najpierw obierz, a potem zetrzyj na tarce o grubych oczkach i przełóż na patelnię bądź do rondla. Dodaj cukier i cynamon i smaż przez około 20-25 minut aż do momentu, gdy owoce zaczną zamieniać się w mus.

Podziel ciasto na dwie części, a następnie wyłóż papierem kwadratową lub prostokątną formę (o wymiarach 24x24 lub 20x30 cm). Ciasto będzie trudno wałkować, więc warto po prostu odrywać małe kawałki wyklejać nimi dno formy. Spód ciasta podpiecz przez około 12-15 minut w temperaturze 180℃. Na podpieczony spód wyłóż mus jabłkowy.

Następnie dodaj drugą połowę ciasta (również odrywając kawałki i układając je obok siebie, ciasto można także zetrzeć na tarce). Szarlotkę piecz przez godzinę w temperaturze 180℃. Po upieczeniu posyp ciasto cukrem pudrem.

