Jak poprawić przyswajalność żelaza? Porady farmaceutki

Ekspertka poruszyła tematykę przyswajalności żelaza w jednym ze swoich najnowszych wpisów na Instagramie. Oto rady, jakie ma dla osób zmagających się z niedoborem tego pierwiastka, które chciałyby zwiększyć jego poziom w swoim organizmie za pomocą diety i suplementów.

Wchłanialność żelaza z produktów roślinnych

Żelazo niehemowe, czyli pochodzenia roślinnego ma gorszą przyswajalność niż to w wersji hemowej, czyli odzwierzęce. Jeśli jednak dana osoba nie spożywa mięsa, warto, by dołączyła do swojej diety produkty bogate w witaminę C, które usprawnią proces wchłaniania. Jak dodaje Zosia Winczewska:

Cennym dodatkiem są także bakterie kwasu mlekowego (zawarte w kiszonkach) czy odpowiednia „obróbka” żywności: moczenie nasion/kiełkowanie czy procesy fermentacji.

Suplementacja żelaza

Wiele osób z niedoborem żelaza sięga także po suplementy je zawierające. Warto jednak dodać, że ich przyjmowanie musi być kontrolowane przez lekarza, a tabletek z żelazem nie można połykać „na zapas”. Nadmiar pierwiastka w organizmie również działa niekorzystnie, stymulując działanie wolnych rodników i wywołując dysbiozę jelit. Ekspertka dodaje także, że:

Cennym dodatkiem, który może poprawić przyswajalność żelaza i zredukować ewentualne działania niepożądane podczas terapii (bóle żołądka, zaparcia, nudności, biegunki) może być laktoferyna, a także szczep probiotyczny L.plantarum 299v (poza wspieraniem przyswajania może korygować dysbiozę). Dodatek witaminy C także mile widziany.

Tego unikaj

Preparatów z żelazem nie należy popijać kawą, herbatą lub napojami mlecznymi. Ponadto, trzeba zachować odstęp czasowy, jeśli przyjmuje się również suplementy z magnezem, cynkiem, wapniem, ponieważ pierwiastki te będą nawzajem ograniczać swoje wchłanianie.

