Rozgrzewać się przed ćwiczeniami czy nie? Odpowiedź może być tylko jedna

Skąd wzięła się cała „afera” z tym, że rozgrzewka może szkodzić? W szeroko zakrojonych badaniach udowodniono, że rozciąganie statyczne, czyli takie, które polega na rozciągnięciu się do jakiejś pozycji, a potem na kilka sekund zastygnięciu w niej, może zmniejszyć siłę mięśni (np. przy podnoszeniu ciężarów), moc (np. podczas skoku wzwyż), a także szybkość podczas biegania, a nawet pogorszyć równowagę krótko po rozciągnięciu. Jednak średni spadek tej wydajności wynosi jedynie od 3 do 5 procent, co jednak w przypadku profesjonalnego sportowca może mieć ogromne znaczenie. Czy, na podstawie tych danych, słusznie z rozgrzewek zrezygnowano?

Przyjrzyjmy się badaniom jeszcze raz

Eksperci jeszcze raz spojrzeli na wspomniany raport. Zauważyli, że przedstawiona powyżej zależność nie zachodzi, gdy rozciąganie statyczne jest wykonywane po ćwiczeniach o niższej intensywności i przed ćwiczeniami o wysokiej intensywności. W takich przypadkach rozgrzewka nie powoduje żadnych spadków siły czy wydajności. Co więcej, choć profesjonalni sportowcy rozciągają jeden mięsień przez kilkanaście sekund, uczestnicy badań musieli to robić przez minutę, co dało zupełnie inne rezultaty. Ponadto, uczestników badania poddawano testom od razu po rozciągnięciu, a sportowcy przecież jeszcze dalej kontynuują rozgrzewkę. Gdy uwzględni się te dane w badaniach, nie widać negatywnych skutków rozciągania.

Po co nam rozciąganie?

W jakim celu warto się w takim razie rozciągać? Stretching zwiększa zakres ruchu, ponieważ oddziałuje na układ nerwowy i mięśniowy. Większość urazów mięśni i ścięgien powstaje, gdy są one rozciągane w czasie intensywnych ćwiczeń. Aby temu zapobiec, warto je rozciągnąć już na etapie spokojnej rozgrzewki. Rozgrzewka może też służyć jako forma... autodiagnozy, bo pozwala stwierdzić, jaki mamy zakres ruchu, czy odczuwamy ból podczas rozciągania konkretnych partii ciała. Stretching może też zmniejszyć napięcie mięśni, poziom tętna i ciśnienia krwi, poprawić funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zmniejszyć niepokój.

