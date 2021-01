Dzięki tym sposobom twoja mikrofalówka będzie wyglądać jak nowa. Wewnątrz i na zewnątrz

Kuchenkę mikrofalową można łatwo pobrudzić – wystarczy, że wybuchnie w niej opakowanie popcornu, resztki jedzenia utkną gdzieś między drzwiczkami czy podczas wyjmowania napojów coś się wyleje, nie zauważymy tego i zostanie sucha plama. Na szczęście mikrofalówkę można skutecznie wyczyścić przy użyciu domowych środków.

Jak wyczyścić mikrofalówkę od wewnątrz?

Mieszanina resztek jedzenia i różnych zapachów sprawia, że wnętrze kuchenki nie wygląda i nie pachnie zbyt zachęcająco. Możesz sobie z tym jednak poradzić. Wystarczy, że wymieszasz 1 szklankę wody z sokiem wyciśniętym z plasterków pokrojonej cytryny, pomarańczy lub limonki w misce, która nadaje się do stosowania w mikrofalówkach. Taką miksturę należy podgrzewać w kuchence przez kilka minut na największej mocy – aż do momentu zagotowania i zaparowania szybki. Podobnie możesz postąpić z mieszanką kilku łyżek stołowych octu jabłkowego lub białego i jednej szklanki wody. Po zagotowaniu mikstur nie otwieraj drzwiczek, ale pozostaw na 5 minut do wystygnięcia, dopiero potem wyjmij miski i przetrzyj gąbką zaparowane wnętrze.

Jak usunąć tłuszcz z drzwiczek mikrofalówki?

Nawilż gąbkę wodą z odrobiną sody oczyszczonej, a następnie przetrzyj nią całe drzwiczki kuchenki – obie ich strony, krawędzie, ich uszczelnienia. Następnie przetrzyj te same powierzchnie wilgotną szmatką lub gąbką, by spłukać naniesiony preparat.

Aby natomiast wyczyścić brudną szybkę drzwiczek, przemyj je mieszanką wody i octu w proporcji 50:50. Następnie wytrzyj całość do sucha. Jeśli zabrudzenia i zatłuszczenia będą bardzo silne, użyj płynu do naczyń i wody lub specjalnego środka czyszczącego. Środek nakładaj szmatką lub gąbką, unikaj spryskiwania elementów elektronicznych, by ich nie uszkodzić.

Jak pozbyć się zapachów z kuchenki mikrofalowej?

W przypadku zapachów zawsze trzeba działać od razu, by nie osiadły w urządzeniu na dłużej. Czasem, np. gdy chodzi o pikantne potrawy, wystarczy od razu wywietrzyć urządzenie, pozostawiając otwarte drzwiczki lub umieścić w środku miskę z sodą oczyszczoną i zamknąć drzwi, by zapachy się wchłonęły. W przypadku silniejszych zapachów, jak ten po spalonym popcornie, aż do momentu ponownego użycia kuchenki należy umieścić w środku żel pochłaniający zapachy.

