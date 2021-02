Co nam mówi największe światowe badanie dotyczące żywności i zdrowia?

Badanie NutriNet-Santé było przeprowadzane od 2009 roku aż do początków roku 2021. Zespół nad nim pracujący regularnie zbierał dane od ponad 171 tysięcy osób w wieku powyżej 15 lat. Jakie wnioski można na jego podstawie wysunąć?

Żywność wysoko przetworzona

W ostatnich latach stała się wrogiem publicznym numer jeden, także dzięki badaniu NutriNet-Santé, które wykazało związek między dietą bogatą w żywność wysoko przetworzoną a rozwojem nowotworów, chorób układu krążenia, pojawieniem się objawów depresji. Przykładowo, jedno z badań z 2018 roku wykazało, że spożywanie tego typu jedzenia wiąże się z o 10 procent większym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Naukowcy zidentyfikowali przez te lata również 333 groźne dla zdrowia dodatki do żywności, którym będą się w kolejnych latach dalej przyglądać.

Etykietowanie żywności

Badacze podkreślają, że bardzo ważne jest, by ludzie zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa jedzenia określonych produktów. Dlatego konieczne jest umieszczanie etykiet na żywności, informujących, ile tłuszczu, cukru i innych składników ona zawiera. Naukowcy opracowali swój własny Nutri-Score, w ramach którego produktom przypisuje się konkretne etykiety: od A do E, przy czym A oznacza żywność najzdrowszą, a E tę najmniej zdrową. System klasyfikacji bierze pod uwagę ilość sodu, białka, błonnika, owoców, warzyw, orzechów i roślin strączkowych w danej potrawie. Klasyfikację tę wprowadzono już w sklepach we Francji, autorom badania zależy, by do 2022 roku stało się tak w całej Unii Europejskiej. Dane z Francji wskazują bowiem, że ludzie chętniej sięgają po zdrowsze jedzenie, gdy mają to napisane na etykiecie.

Żywność ekologiczna

Do tej pory dużo mówiło się o jej dobroczynnym działaniu, jednak nie było na ten temat aż tak wielu badań. Autorom NutriNet-Santé udało się dowieść, że spożywanie żywności organicznej wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka piersi i chłoniaka. Produkty te niosły też za sobą mniejsze ryzyko rozwinięcia się u osoby je spożywającej otyłości, nadwagi, zespołu metabolicznego. Co więcej, osoby spożywające żywność ekologiczną, miały mniejszy poziom pestycydów w moczu.

Zdrowe odżywianie a COVID-19

W NutriNet-Santé zbadano również zależność między pandemią COVID-19 a dietą. Okazało się, że część osób ze stresu częściej sięgała po niezdrowe przekąski, obniżyła ilość aktywności fizycznej. Z drugiej strony wzrosła liczba osób gotujących w domu, z lepszych składników. Obecnie naukowcy pracują nad tym, by ustalić, czy jakiekolwiek wzorce żywieniowe są powiązane z ryzykiem zachorowania na COVID.

Jak przebiegało badanie?

Najpierw naukowcy zadali uczestnikom serię pytań o ich sposób żywienia, a następnie zbadali biomarkery ich krwi i moczu. Przeprowadzono również rozmowy uczestników badania z wykwalifikowanymi dietetykami. Okazało się, że bardziej szczerze wypełniali oni ankietę online, w której pisali o spożywanych przez siebie niezdrowych produktach. Trudniej było im się do tego przyznać przed dietetykami. Naukowcy zaopatrzyli też uczestników w czytniki kodów żywności, by dobrze wiedzieć, które konkretnie chipsy i z jakim składem spożywa dana osoba. Cały czas jednak badanie to pozostaje obserwacyjnym.

Czytaj też:

Przekąski, które ograniczą apetyt na cukier. Jest w czym wybierać