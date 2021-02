Na polepszenie humoru podczas zimowych dni: przepis Ani Starmach na gorącą czekoladę

Ania Starmach bardzo często umieszcza na swoim profilu na Instagramie różne przepisy. Tym razem podała ten na polepszenie nastroju w chłodne dni za pomocą pysznej czekolady.

Przepis Ani Starmach na czekoladę na gorąco

Składniki:

100 g gorzkiej czekolady

400 ml mleka

300 ml śmietanki kremówki

2 łyżki cukru

łyżeczka cukru waniliowego

Do dekoracji:

bita śmietana

skórka otarta z cytryny lub pomarańczy

Sposób przygotowania:

Przelej śmietankę i mleko do rondelka, a następnie dodaj cukier i cukier waniliowy. Całość zagotuj. Pokrój gorzką czekoladę na drobne kawałeczki w również wrzuć do rondelka. Cały czas podgrzewaj i mieszaj składniki do momentu aż czekolada się rozpuści. Podawaj czekoladę z łyżką bitej śmietany i odrobiną skórki otartej z cytryny lub skórki pomarańczowej.

Osobom, którym zależy na spożywaniu jak najmniejszej liczby kalorii w ciągu dnia, a jednocześnie nie chcą rezygnować ze słodkości radzimy zastąpić cukier ksylitolem lub zrezygnować podczas przygotowywania przepisu z bitej śmietany. Pamiętajcie jednak, że trochę słodyczy od czasu do czasu nie powinno nikomu zaszkodzić!

instagramCzytaj też:

Jak upiec perfekcyjną bezę? Anna Starmach radzi