Bio, eco czy organic? Poznaj różnicę między tymi rodzajami produktów!

Wbrew pozorom, nazwy „eco”, „organic” i „bio” nie są synonimami, a produkty nimi opatrzone różnią się między sobą. Czym konkretnie?

Produkty eco

Jeśli na produkcie na półce widnieje napis „eco”, oznacz to, że został on wytworzony zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi właśnie tego rodzaju produktów: podczas jego uprawy nie stosowano pestycydów, nawozów transgenicznych ani chemicznych. Produkt taki mógł również powstać w ramach ekologicznej uprawy szklarniowej. „Eco” to najbardziej konkretna ze wszystkich trzech nazw. Producent może zyskać prawo do jej używania zarówno wtedy, gdy kontrola jego pracy została zlecona z zewnątrz, jak i gdy samodzielnie ją opłaci.

Produkty bio

Ten termin oznacza z kolei, że produkty „bio” nie zostały zmodyfikowane genetycznie. Jednak produkt „bio” niekoniecznie jest „eco”, ponieważ ten drugi podlega znacznie ściślejszej kontroli. Z drugiej jednak strony, produkty ekologiczne zawsze są i bio, ponieważ nie zostały zmodyfikowane genetycznie.

Produkty organic

Nazwa organic oznacza, że podczas produkcji danej żywności nie użyto pestycydów ani nawozów chemicznych. Nie wyklucza to jednak modyfikacji genetycznej produktów (mogą, ale nie muszą być GMO).

Produkty bio i organic nie mogą więc otrzymać etykiety eco, ponieważ nie spełniają wszystkich wymagań. Znajomość tych różnic pomaga w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów w sklepie. Należy jednak podkreślić, że żywność ze wszystkich powyższych kategorii w większości przypadków jest zdecydowanie zdrowsza od tej produkowanej przy użyciu większej ilości szkodliwych substancji.

Czytaj też:

Żywność ekologiczna – czyli jaka? Nie daj się zrobić w balona