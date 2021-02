Pascha wielkanocna: przepis Magdy Gessler na tradycyjne świąteczny przysmak

Pascha wielkanocna z roku na rok coraz częściej gości na naszych stołach, zdobywając podniebienia zwłaszcza miłośników słodkości. Czym dokładnie jest to danie?

Historia paschy wielkanocnej

Pascha stanowi niemal nieodłączny element świętowania Wielkanocy przez wyznawców prawosławia. Wygląda imponująco, tak też smakuje i tyle też ma – niestety – kalorii. W 100 g tego smakołyku znajduje się 245 kcal (dane z Norm Żywienia IŻŻ z 2017 roku). Zawarte w deserze jajka i mleko symbolizują nowe życie, zwycięstwo nad śmiercią, które odniósł – według wierzeń chrześcijan – Chrystus i na które oni również – dzięki swojemu Bogu – mają szansę. Sam termin „Pascha” oznacza też w prawosławiu Niedzielę Wielkanocną i został „zapożyczony” do nazwania potrawy.

Przepis na paschę wielkanocną według Magdy Gessler

Składniki:

1 kg tłustego twarogu

250 g masła

1,5 szklanki śmietany 22%

4 laski wanilii

200 g cukru pudru

8 żółtek

1 cytryna

75 g rodzynek

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

100 g orzechów włoskich

koniak do namoczenia rodzynek

Sposób przygotowania:

Najpierw zmiel twaróg trzy razy w maszynce do mięsa, a potem wymieszaj go ze śmietaną, by powstała jednolita masa. Rodzynki namocz w koniaku – płyn powinien je przykryć – a następnie posiekaj orzechy. Miękkie już masło utrzyj z cukrem pudrem oraz wyskrobanymi z laski ziarenkami wanilii. Dodawaj do masy po jednym żółtku, przez cały czas jednocześnie ucierając całość. Sparz cytrynę, zatrzyj z niej skórkę i dodaj do maślano-jajecznej masy. Za pomocą szpatułki wymieszaj masę twarogową z masą jajeczno-maślaną. Dodaj odsączone rodzynki, skórkę pomarańczową i orzechy. Przełóż masę na sito wyłożone gazą, obciąż z wierzchu, by odsączyć paschę i wstaw do lodówki. Deser powinien w niej być przez całą noc, następnego dnia można go przełożyć na talerz i udekorować.

Czytaj też:

Przepis na świąteczny makowiec. Krótka historia pochodzenia ciasta