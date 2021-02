Te przekąski poprawią twoją pamięć i koncentrację. Znajdziesz je w każdym sklepie

Skupienie się, zwłaszcza w czasach pracy i nauki zdalnej, nie jest łatwe, ponieważ coś bez przerwy się naokoło dzieje: dzieci dokazują, obiad czeka na zrobienie, a szef na wykonanie zadania. Oprócz tego trzeba też czasem pojechać na zakupy, posprzątać – od nadmiaru wrażeń można o nich pozapominać, trudniej też się skoncentrować na jednym zadaniu. Jeśli ten brak koncentracji i problemy z pamięcią są bardzo dojmujące – warto udać się do lekarza. Gdy są tylko przejściowe i zdarzają się w różnych odstępach czasu – dobrze sobie pomóc dietą. Czym konkretnie? O tym napisała w swoim poście na Instagramie Agnieszka Pocztarska, prowadząca profil Czytamy Etykiety.

5 przekąsek na lepszą pamięć i koncentrację

Ekspertka zaznacza, że paliwem dla mózgu jest glukoza, dlatego warto zadbać również o to, by w menu znalazły się produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym, bo to one zapewnią stały i zdrowy jej dopływ do mózgu.

Orzechy włoskie

Orzechy włoskie są najczęściej polecane na dobrą pamięć. Nic dziwnego – zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, magnez, żelazo, fosfor oraz witaminy C i E.

Tłuste ryby

Agnieszka Pocztarska wymienia m. in. łososia i śledzia – ryby te stanowią z kolei źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA oraz selenu i cynku.

Siemię lniane

To kolejne źródło kwasów: tym tłuszczowych razem omega-3, ale również lecytyny, cynku, żelaza, witamin z grupy B i magnezu.

Gorzka czekolada

Stanowi źródło magnezu, fosforu, L-teaniny, która ma działanie relaksujące oraz witamin i pirazyny, podnoszącej sprawność intelektualną.

Dynia i pestki dyni

Agnieszka Pocztarska wśród produktów, po które warto sięgnąć na lepszą pamięć wymienia również dynię i pestki dyni. Zawiera ona magnez, cynk oraz nienasycone kwasy tłuszczowe.

