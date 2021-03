Syrop z sosny: właściwości i zastosowanie

Syrop z sosny to naturalny antybiotyk, który pomaga w walce z przeziębieniem i infekcją górnych dróg oddechowych. Można go stosować nie tylko wtedy gdy pojawi się ból gardła i kaszel, ale profilaktycznie przez cały rok, by zminimalizować ryzyko infekcji.

Syrop z sosny – właściwości

Syrop z sosny to naturalna substancja lecznicza, która wspomaga układ oddechowy w walce z wirusami. Zawiera:

witaminę C, która poprawia odporność



sole mineralne, które regulują gospodarkę wodną organizmu

flawonoidy, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i moczopędne

gorycze, które poprawiają apetyty i które zaleca się rekonwalescentom

węglowodany, które dodają energii

Czytaj też:

Korzyści zdrowotne syropu z czarnego bzu. Czy łagodzi objawy COVID-19?

Na co pomaga syrop z sosny?

Syrop z pędów sosny warto stosować w trakcie infekcji. Ten naturalny antybiotyk pomaga na:

katar – dzięki zawartości olejku sosnowego wspomaga oddychanie

ból gardła



kaszel – działa bakteriobójczo i wykrztuśnie

infekcję górnych dróg oddechowych

zapalenie oskrzeli

grypę

osłabienie organizmu

wzmacnia kości

poprawia apetyt

Jak zrobić syrop z sosny?

Syrop z sosny przygotowuje się na wiosnę, zwykle na początku maja.

Aby go zrobić, trzeba urwać z drzewa jasnozielone pędy (najlepiej, gdy nie są zbyt długie i mają ok. 10 cm) Delikatnie obmyć je pod wodą Umyte i osuszone pędy można pokroić na małe kawałki albo zgnieść W słoiku układamy warstwę pędów, następnie sypiemy na nią cukier Układamy kolejne warstwy aż do momenty gdy wypełnimy całe naczynie Następnie zakręcamy słoik i odstawiamy w nasłonecznione miejsce. Syrop powinien być gotowy po ok. 2 tygodniach (w zależności od nasłonecznienia czas ten może się trochę skrócić lub wydłużyć) Syrop przelewamy do małych buteleczek. Przechowywane w zaciemnionym miejscu posłużą przez cały rok

Gotowany syrop z sosny

Syrop z pędów sosny (lub z szyszek) możemy również przygotować szybciej. W tym celu należy młode pędy lub szyszki ugotować.

Zalewamy je wodą i przez 2 godziny gotujemy Dodajemy 1 kg cukru i ponownie gotujemy przez 2 godziny na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając Syrop powinien nabrać brązowego odcienia Gotowy syrop przelewamy do słoików i mocno zakręcamy Słoiki odkręcamy do góry nogami

Dawkowanie syropu z sosny

W ramach profilaktyki warto codziennie podawać dzieciom i dorosłym 1 łyżeczkę syropu. W ten sposób wzmocnimy odporność organizmu.

W razie przeziębienia i choroby syrop podajemy w następujący sposób:

dzieci –1 łyżeczka 3 razy dziennie

dorośli – 1 łyżka 3 razy dziennie

Syrop z pędów sosny w ciąży

Ten naturalny lek mogą stosować kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. W razie przeziębienia lub infekcji w czasie ciąży warto wspomagać organizm naturalnymi składnikami. Jest on bezpieczny i nie powinien spowodować działań niepożądanych, ale warto jego stosowanie skonsultować z lekarzem.

Syrop dla niejadków

Ze względu na zawartość goryczy, syrop z pędów sosny poprawia apetyt. Poleca się go rodzicom przedszkolaków jako środek wspomagający apetyt. Korzyść może być podwójna, bo nie tylko wywoła zwiększenie apetytu u dzieci, ale również poprawi ich odporność, co doceni każdy rodzic przedszkolnego dziecka.

Czytaj też:

Mniszek lekarski kryje w sobie moc zdrowia. Zrób z niego syrop!