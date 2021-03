Czy wiesz, jak zrobić bułeczki bao? Poznaj kulinarny hit z Azji

Bułeczki bao to chińskie bułeczki, które podbiły świat. Wyróżnia je to, że są gotowane na parze i że można je przyrządzić na wiele sposobów. Sprawdź, co warto wiedzieć o bułeczkach bao!

Czym są bułeczki bao?

Bułeczki bao to nic innego jak azjatycka wersja pampuchów, w Polsce nazywanych również parowańcami. U nas przyrządza się je na słodko (m.in. z jagodami) i w wersjach wytrawnych, a w Azji właściwie na wszelkie sposoby. W Chinach, Indonezji i Japonii podaje się je z szarpaną wieprzowiną, kurczakiem, sosem ostrygowym, sezamem, warzywami. Przepisów jest mnóstwo, bo tak naprawdę bułeczki bao można serwować z czym dusza zapragnie.

W czym tkwi sekret bułeczek bao?

Bułeczki bao to zwyczajne bułeczki drożdżowe na mące pszennej. Nie piecze się ich jednak, a gotuje, dzięki czemu są zdrowsze niż nasze pieczone bułki. Nie zawierają chrupiącej skórki, ale też dzięki temu nie mają w sobie akrylamidu, substancji, która ma działanie rakotwórcze. Za to szybciej się psują, właściwie najlepiej jest je spożywać od razu po przygotowaniu. Pod tym względem daleko im do tradycyjnego chleba, który może być świeży nawet przez tydzień.

Jak podawać bułeczki bao?

Bułeczki bao mogą zastąpić obiad, stanowić niebanalną przekąskę w czasie przyjęcia dla gości albo kolorową kolację dla dzieci. Można je przyrządzić z mięsem z rosołu i warzywami, z wieprzowiną, orzechami i sosem sojowym, wołowiną i sezamem, kurczakiem, marchewką, cebulką i innymi warzywami. Można je również przygotować na słodko z sezonowymi owocami, m.in. malinami, jagodami czy truskawkami.

Przepis na bułeczki bao

Przygotowanie bułeczek bao wcale nie jest skomplikowane! Wystarczy nam kilka składników i odrobina czasu. Ważne jednak jest to, by najpierw przygotować farsz do bułeczek. Po wyrośnięciu należy je szybko nadziewać i zjadać – gdy stygną, zaczynają robić się twarde.

Składniki:

500 g mąki pszennej

150 ml (mała szklanka) wody

150 ml mleka

3 łyżki śmietany 36 proc.

3 łyżki cukru

1 łyżeczka suchych drożdży

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki oleju

szczypta soli

Przygotowanie:

Mieszamy razem suche składniki Dodajemy mleko, śmietanę i wodę Smarujemy ręce olejem i wyrabiamy ciasto Z ciasta formujemy kulę i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia Gdy ciasto wyrośnie, wałkujemy je i tniemy na 8 lub 16 części (na koła). Możemy również odcinać koła szklanką (tak jak robi się pierogi). Każde takie koło składamy na pół i jeszcze raz wałkujemy Gotowe bułeczki zostawiamy na kolejne 30 minut do wyrośnięcia Wkładamy do parownika i parujemy 20 minut

Podajemy z ulubionym farszem i sosem. Smacznego!

Wskazówka

Bułeczki bao można przyrządzić w specjalnym naczyniu do parowańców albo w bambusowym parowniku. Wygląda on jak bambusowa miska z przykrywką, a korzystanie z niego jest bardzo proste.

W naczyniu, na lnianej ściereczce, układamy bułeczki bao bao. Wkładamy naczynie do garnka. Włączamy kuchenkę (wolne gotowanie sprawi, że bułeczki będą miękkie i delikatne) Para wodna wydobywająca się z garnka w kilkanaście minut przygotuje nam pyszne danie.

