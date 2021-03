Jagielnik – wegański sernik. Pyszny i prosty przepis

Jagielnik to przepyszne ciasto z kaszy jaglanej, nazywane również wegańskim sernikiem, które od kilku sezonów cieszy się ogromną popularnością. Jest zdrowe, bogate w witaminy z grupy B, i nie ma tak wielu kalorii jak tradycyjny sernik.

Jagielnik – król wśród zdrowych ciast

Jagielnik to przepyszne ciasto, które z powodzeniem można przygotować zarówno na co dzień, jak i na ważne uroczystości. Ciasto z kaszy jaglanej to kopalnia witamin z grupy B, które wspaniale wpływają na stan włosów, skóry i paznokci. Zawiera również kwas foliowy, kwas pantotenowy, wyciąga wilgoć z organizmu, zmniejszając stany zapalne. Wykazuje również właściwości antywirusowe.

Ciasto z kaszy jaglanej ma jeszcze więcej właściwości prozdrowotnych. Wszystko zależy od dodatkowych składników, które do niego dodamy. Daktyle i masło orzechowe (często wykorzystywane do kremu daktylowego) zawierają dużo magnezu, błonnika, potasu, witaminy B6, a masło orzechowe to skarbnica tłuszczów nienasyconych, które pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu we krwi.

Ile kalorii ma jagielnik?

Ciasto z kaszy jaglanej, oprócz walorów zdrowotnych, ma też dużo mniej kalorii niż zwykłe ciasta. Porcja z kremem z daktyli zawiera ok. 240 kcal, czyli tyle co czekoladowy baton. Jagielnik to świetny pomysł na zdrowy deser dla całej rodziny i dobry podwieczorek dla dzieci, który pozwoli wyeliminować słodycze z diety.

Przepis na jagielnik

W internecie znajdziemy mnóstwo przepisów na jagielniki. Królują wśród nich wersje z kremem daktylowym i słonym karmelem oraz z bananem. Sprawdźcie, jak je zrobić!

Jagielnik ze słonym karmelem

Składniki na spód:

250 g daktyli (1 szklanka)

100 g błyskawicznych płatków owsianych lub migdałów

100 g wiórek kokosowych

15 g kakao (1 łyżka)

1 łyżeczka oleju kokosowego

Składniki na masę jaglaną:

250 g kaszy jaglanej (przed ugotowaniem)

1 puszka mleka kokosowego

250 ml dowolnego mleka roślinnego (np. owsianego czy migdałowego)

1 szklanka wody

3 łyżki miodu lub słodkiego syropu (np. z agawy) lub 5 łyżek ksylitolu

5 łyżek wiórek kokosowych

Składniki na słony karmel:

250 g daktyli

5 czubatych łyżek solonego masła orzechowego

Składniki do dekoracji:

płatki migdałów

słone orzeszki

Przygotowanie:

Wszystkie daktyle zalewamy wrzątkiem i zostawiamy, żeby się dobrze namoczyły (30-45 minut) Następnie blendujemy razem z płatkami owsianymi/migdałami i olejem kokosowym Przekładamy do tortownicy i wstawiamy do lodówki Kaszę jaglaną płuczemy, zalewamy mlekiem roślinnym i wodą i gotujemy na wolnym ogniu Po ok. 20 minutach dodajemy wiórki kokosowe/miód/ksylitol i gęstą część mleczka kokosowego. Blendujemy na gładką masę (może trwać to dość długo, nawet ok. 10 minut) Masę wykładamy na schłodzony spód Następnie przygotowujemy masę daktylową. Namoczone daktyle blendujemy razem z masłem orzechowym i wykładamy na masę jaglaną Całość posypujemy orzeszkami i płatkami migdałów. Podajemy schłodzony. Smacznego!

Jagielnik z bananem

Jagielnik z bananem przygotowuje się podobnie jak jagielnik ze słonym karmelem. Jedyna różnica polega na tym, że do masy jaglanej dodaje się 2 dojrzałe banany. Można dodać również zapach waniliowy albo ziarenka z połowy laski wanilii. Taki jagielnik jest słodszy, bardziej kaloryczny, ale też sycący.

