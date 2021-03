Budyń jaglany: pomysł na pożywne i zdrowe drugie śniadanie

Budyń jaglany to zdrowa i sycąca alternatywa dla tradycyjnego budyniu. Zawiera dużo witamin i mikroelementów, jest lekkostrawny i pysznie smakuje. To świetny pomysł na śniadanie dla dzieci (zjedzą go nawet niejadki!), drugie śniadanie do pracy czy podwieczorek.

Czym jest budyń jaglany?

Budyń jaglany to wariacja tradycyjnej jaglanki. Ma inną konsystencję (bardziej w kierunku musu), dlatego chętnie go jedzą dzieci. Można dodać do niego różne owoce, masło orzechowe, bakalie, dzięki czemu wzmocnimy jego wartości odżywcze. Budyń jaglany na śniadanie to bomba energetyczna, która na długo syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka.

Wartości odżywcze budyniu jaglanego

Budyń jaglany przygotowuje się z kaszy jaglanej. To skarbnica witamin i mikroelementów. Budyń jaglany zawiera witaminę E, która poprawia koncentrację i witaminy z grupy B, które wzmacniają pracę układu nerwowego, poprawiają też kondycję włosów, skóry i paznokci. Ma dużą zawartość magnezu, wzmacniającego pracę mięśni, wapnia, budującego kości, zęby i zapobiegającego osteoporozie, fosforu, potasu, żelaza. Działa przeciwzapalnie, leczy stany zapalne błony śluzowej, wzmacnia odporność organizmu.

Dobroczynne prozdrowotne działanie budyniu jaglanego wzmocnimy, dodając do niego mleko roślinne (pełne witamin, wapnia, błonnika) i orzechy (skarbnica zdrowych tłuszczy, dodatkowo poprawiająca pracę mózgu) oraz inne dowolne bakalie. Owoce dodadzą nam witamin i mikroelementów: banan zapewni uczucie sytości, a gruszka wzbogaci nasz organizm w jod, wzmacniający pracę tarczycy.

Jak zrobić budyń jaglany?

Budyń jaglany przygotowuje się z ugotowanej kaszy jaglanej, dowolnego mleka roślinnego (migdałowego, owsianego, sojowego, ryżowego) i owoców. Jeśli nie mamy nietolerancji laktozy ani alergii na białka mleka krowiego, możemy go również ugotować na mleku krowim albo na wodzie.

Przepis na budyń jaglany

Z tego przepisu wychodzą 4 duże pucharki budyniu jaglanego.

Składniki:

1 torebka kaszy jaglanej

3 szklanki mleka roślinnego lub krowiego

1 banan

wybrane owoce (borówki, maliny)

orzechy, płatki migdałów do dekoracji

Przygotowanie:

Kaszę jaglaną przepłukujemy w zimnej i gorącej wodzie Zalewamy ją 2,5 szklankami mleka i gotujemy na wolnym ogniu do momentu aż kasza wchłonie cały płyn Studzimy kaszę, a następnie dodajemy pozostałe pół szklanki mleka, banana i blendujemy na gładki mus Przelewamy do pucharków lub miseczek, dekorujemy wybranymi owocami Posypujemy orzechami i płatkami migdałów

Przepis na czekoladowy budyń jaglany

Składniki:

1 torebka kaszy jaglanej

3 szklanki mleka roślinnego

15 daktyli

1 gorzka czekolada

1 łyżeczka oleju roślinnego

owoce i bakalie do dekoracji

Przygotowanie:

Kaszę jaglaną opłukujemy w wodzie Zalewamy ją 3 szklankami mleka roślinnego, dodajemy daktyle, czekoladę i gotujemy na wolnym ogniu *ok. 15-20 minut) Następnie studzimy kaszę i blendujemy na gładki mus Dekorujemy wybranymi owocami, orzechami, bakaliami

Budyń jaglany z masłem orzechowym

Składniki:

1 torebka kaszy jaglanej

3 szklanki mleka roślinnego

2 łyżki masła orzechowego

1 banan

łyżka miodu lub słodkiego syropu (np. z agawy)

Przygotowanie:

Kaszę opłukujemy zimną i ciepłą wodą Zalewamy mlekiem i gotujemy na wolnym ogniu ok. 15-20 minut Studzimy ją, dodajemy masło orzechowe, banana, łyżkę miodu i blendujemy na gładką masę

Smacznego!

