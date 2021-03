Czym czyścić piekarnik? Chemiczka odpowiada, że najlepsze są domowe sposoby

Sylwia Panek jest chemiczką, na Instagramie prowadzi profil Mama Chemik i w swoich postach stara się udostępnić jak najwięcej wiedzy związanej ze zdrowym, ekologicznym dbaniem o dom. W jednym z wpisów wspomniała o tym, czym czyścić piekarnik oraz za pomocą czego lepiej tego nie robić.

Czym nie czyścić piekarnika?

Ekspertka odradza sięganie po gotowe spraye do czyszczenia piekarników. Nie dość, że są sprzedawane w plastikowych opakowaniach, to jeszcze kosztuje więcej niż środki przygotowane własnoręcznie w domu. Tego rodzaju produkty zawierają też często środki żrące: wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu, a także fosforany, powodujące eutrofizację zbiorników wodnych. Chemiczka dodaje, że może się zdarzyć, iż zapach lub smak preparatu przeniknie do przygotowywanej w piekarniku potrawy.

Domowa pasta czyszcząca do piekarnika

W wyczyszczeniu piekarnika pomoże prosta pasta. Jej proporcje to: 1 łyżka sody oczyszczonej na 1 łyżkę wody lub szarego mydła w płynie, które kupisz bez problemu w internecie. Wystarczy, że wymieszasz odpowiednie porcje składników i wyczyścisz tą miksturą piekarnik. Pamiętaj, by zostawić pastę na minimum 15 minut na zabrudzeniach, a dopiero później ją usunąć. Można też wcześniej rozgrzać piekarnik z umieszczonym w środku naczyniem z wodą. Na mniejsze zabrudzenia pomoże przetarcie piekarnika samym octem.

Ten domowy produkt przygotujesz za, jak obliczyła Mama Chemik, 4 zł za kilogram i nie musisz umieszczać go w plastikowym opakowaniu. Sylwia Panek dodaje również, że:

Nie ma duszących zapachów, a jak mi nawet coś w tym piekarniku zostanie to jest to przecież ta sama substancja, której używam do pieczenia ciasta, więc czuję się bezpiecznie.

instagramCzytaj też:

7 błędów, których nie wolno popełniać przy korzystaniu z piekarnika