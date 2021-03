Dieta na dobry sen: co jeść, by przespać całą noc?

Masz kłopoty z zaśnięciem nawet po dniu, w którym teoretycznie nic cię nie zmęczyło? Lub wtedy, gdy ogromne zmęczenie co prawda czujesz, ale ze snu też, mimo wszystko, nic nie wychodzi? Jednym z czynników, który może ułatwić ci zasypianie, jest dieta. Poznaj produkty zdecydowanie sprzyjające spokojnym snom.

Produkty na lepszy sen

1. Jogurt z jagodami

Zawarte w jagodach węglowodany mogą pomóc stymulować produkcję serotoniny w mózgu, a jogurt to z kolei źródło tryptofanu, ułatwiającego zasypianie. Dlatego, jak zaznacza dietetyczka Nancy Z. Farrell Allen, warto po taki produkt sięgać nie tylko rano, ale i wieczorem.

2. Kiwi

Zazwyczaj nie zaleca się jedzenia owoców na kolację, jednak w przypadku kiwi jest inaczej – owoc ten stanowi źródło przeciwutleniaczy, ale również serotoniny, która wspomaga zarówno zasypianie, jak i wydajność oraz czas snu. Najłatwiej delektować się kiwi wieczorem, przekrajając je na pół i wyjadając łyżeczką.

3. Banany z masłem orzechowym

Ta mieszanka jest nie tylko bogata w magnez, ale pozwala również opanować skoki poziomu cukru we krwi, co może być szczególnie pomocne dla osób chorujących na cukrzycę.

4. Zjedzenie pokarmów bogatych w białko na obiad

Ryby, jajka czy ser zjedzone w porze obiadowej to dobry pomysł, ponieważ zawierają L-orinitynę, a jak wskazuje jedno z (mniejszych co prawda) badań, ten aminokwas może poprawiać jakość snu i potencjalnie łagodzić stres.

5. Herbata ziołowa

Herbata ziołowa na sen to sposób znany w Polsce od wieków. Ziół do wyboru jest kilka – Vandana Sheth, dietetyczka zajmująca się żywnością właśnie w kontekście uławiania przez nią zasypiania, poleca rumianek, który działa uspokajająco, kojąco i zawiera apigeninę – przeciwutleniacz ułatwiający oddanie się snom.

6. Ciecierzyca i szklanka mleka

Ciecierzyca i mleko stanowią źródło tryptofanu, pomagającego w szybkim zaśnięciu. Tryptofan uczestniczy w produkcji ważnych dla dobrego snu hormonów – melatoniny i serotoniny. Ciecierzycę możesz przygotować w piekarniku razem z odrobiną oliwy z oliwek i soli. Wystarczy, że cieciorkę opłuczesz, osuszysz i wymieszasz z oliwą i solą, a następnie podpieczesz przez 20 minut w temperaturze 220℃. Popij posiłek szklanką mleka – zarówno krowie, jak i sojowe zawiera tryptofan.

7. Sałatka szpinakowa z komosą ryżową, awokado i pestkami dyni

Wszystkie te składniki stanowią źródło magnezu, składnika niezbędnego do spokojnego snu. Magnez reguluje melatoninę, co pomaga kontrolować nasze cykle snu. Pierwiastek ten reguluje także aktywność receptorów GABA, pozwalając szybciej się wyciszyć, uspokoić myśli i zasnąć.

8. Złote mleko

Złote mleko to słodki napój na bazie kurkumy. Kurkuma działa uspokajająco na żołądek, co może pomóc w szybszym zaśnięciu. Do napoju warto dodać odrobinę czarnego pieprzu, zwiększającego przyswajalność kurkumy. Jak wspomniano wyżej, samo mleko także działa pomocniczo w procesie zasypiania. Jak przygotować ten konkretny napój? Przepis znajdziesz pod tym linkiem.

