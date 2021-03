Kasza bulgur: skarbnica kwasu foliowego, witamin i minerałów

Kasza bulgur to kasza uzyskiwana z pszenicy durum, doceniana szczególnie na Bliskim Wschodzie. Jest podstawą dań orientalnych, wykorzystuje się ją do przygotowania zup, sałatek, warzyw. I nie ma w tym nic dziwnego – kasza bulgur jest sycąca, a do tego pełna witamin, minerałów i składników odżywczych.

Czym jest kasza bulgur?

Kasza bulgur znana jest już od 4 tysięcy lat. W krajach Bliskiego Wschodu stanowi podstawę diety (obok ryżu). Od dawna ceni się jej walory zdrowotne i zbawienny wpływ na pracę organizmu, m.in. układu krwionośnego, nerwowego.

Kaszę bulgur uzyskuje się z pszenicy durum. Jest to najbardziej wartościowa odmiana pszenicy, która posiada więcej dobroczynnych składników odżywczych od zwykłej pszenicy. Niestety, kasza bulgur również zawiera gluten, więc nie poleca się jej osobom cierpiącym na celiakię.

Aby otrzymać bulgur, należy osuszyć, a następnie zgnieść ziarna. W zależności od stopnia zgniecenia wyróżnia się kaszę drobnoziarnistą, średnioziarnistą i gruboziarnistą. Nie każda jest dla wszystkich. Po kaszę gruboziarnistą nie powinny sięgać osoby, które cierpią na wrzody żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, nadkwasotę.

Czytaj też:

Co jeść zamiast ryżu i makaronu, czyli czym zastąpić węglowodany w diecie?

Właściwości kaszy bulgur

Kasza bulgur pełna jest witamin i mikroelementów. Zawiera kwas foliowy, powinni więc ją spożywać kobiet w ciąży oraz młode mamy karmiące piersią. Posiada dużo witamin z grupy B, które wzmacniają pracę układu nerwowego, kondycję skóry, włosów i paznokci.

Ma też dużo potasu, który wspomaga pracę układu krwionośnego, kondycję serca, odpowiada również za regulację ciśnienia tętniczego krwi oraz magnezu, poprawiającego pracę mózgu, odpowiadającego za budowę neuroprzekaźników i chroniącego przed występowaniem zatorów.

W jej składzie znajdziemy również żelazo, cynk, wapń wspomagający kości i zapobiegający występowaniu osteoporozy, fosfor, witaminy E i K.

Pszenica durum a układ nerwowy

Spożywanie kaszy bulgur bardzo poprawia pracę mózgu. Dzięki obecności magnezu, witamin z grupy B i kwasu foliowego, kasza ta usprawnia proces logicznego myślenia, poprawia pamięć, koncentrację, zmniejsza napięcia i stany lękowe. Spożywanie tych składników zapobiega pojawianiu się stanów obniżenia nastroju i pozwala zachować równowagę psychiczną. Poleca się włączyć do diety u osób, które żyją szybko, są zestresowane i źle śpią.

Czytaj też:

Budyń jaglany: pomysł na pożywne i zdrowe drugie śniadanie

Kasza bulgur a praca serca

Kasza bulgur wzmacnia funkcjonowanie układu krwionośnego. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru, wzmacnia naczynia krwionośne i poprawia krążenie. Obniża ciśnienie krwi, niwelując ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Pszenica durum a cukrzyca

Bulgur ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że mogą ją spożywać osoby chore na cukrzycę. Nie powoduje gwałtownego podwyższenia poziomu cukru we krwi i jest bezpieczna w diecie diabetyków.

Kasza bulgur w ciąży

Ten rodzaj kaszy powinny włączyć do diety kobiety planujące ciążę oraz te, które oczekują dziecka. Kasza zawiera kwas foliowy, który pomaga wyeliminować ryzyko wystąpienia wady cewy nerwowej u dziecka.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ do powstania wady dochodzi najczęściej w pierwszych 6 tygodniach ciąży, czyli wtedy, gdy kobieta jeszcze nie wie, że spodziewa się dziecka.

Warto więc włączyć kaszę do codziennego jadłospisu, a dodatkowo przyjmować suplementy diety z kwasem foliowym już na 3 miesiące przed planowaną ciążą.

Kasza bulgur a odchudzanie

Kasza bulgur jest bogata w błonnik, który pozwala na długo zachować uczucie sytości. Dzięki temu wspomaga odchudzanie i zmniejsza chęć podjadania między posiłkami. Błonnik obniża również poziom „złego” cholesterolu i chroni przed miażdżycą.

Przepis na sałatkę z kaszą bulgur

Kaszę bulgur można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów: dodać do krupniku, podać do mięs jako zamiennik ziemniaków czy ryżu oraz przygotować z niej pyszne sałatki. Prostym i dobrym daniem będzie sałatka z jajkiem i ogórkiem.

Składniki:

1 torebka kaszy bulgur

3 ogórki konserwowe

3 jajka

1 mała cebula

2 łyżki jogurtu naturalnego

garść pomidorków koktajlowych

Przygotowanie:

Kaszę gotujemy zgodnie z czasem podanym na opakowaniu i odstawiamy do wystudzenia Jajka gotujemy na twardo Siekamy ogórki, cebulkę, pomidorki Gdy kasza przestygnie, mieszamy ze sobą wszystkie składniki i dodajemy jogurt naturalny Smacznego!

Czytaj też:

Co jeść, aby obniżyć poziom cholesterolu? Wypróbuj te produkty!