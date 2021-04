Cuddura cu l'Ova: włoski wielkanocny smakołyk z jajkiem w środku. Poznaj przepis na tę pyszność!

Cuddura cu l'Ova to jajko w skorupce, otoczone ze wszystkich stron słodkim ciastem, np. z dodatkiem rodzynek bądź posypki, jaką w Polsce znamy z pierników. To ciasto otaczające jajko ma najczęściej kształt koszyczka, jednak może też wyglądać jak wielkanocny zajączek czy przybrać formę gniazda, gołębia. Jeśli chcecie w polskich domach wprowadzić tradycję, którą praktykuje (prawie) każda włoska nonna, zapraszamy do wypróbowania tego przepisu! Możesz też przygotować sobie taką przekąskę na śniadanie, świetnie smakuje, zanurzana w porannym cappuccino.

Przepis na Cuddura cu l'Ova

Składniki na 6 osób:

1 g mąki pszennej typu 00 (oryginalna mąka włoska, kupisz ją w cenie do 10 zł za kilogram w internecie i niektórych sklepach stacjonarnych), mąka pszenna również będzie wystarczająca

300 g drobnego cukru

100 g masła

10 g proszku do pieczenia

4 surowe jajka (plus 6 jajek do ugotowania na twardo osobno)

0,5 l mleka

szczypta soli

aromat waniliowy

Dodatkowo, przed rozpoczęciem przygotowania możesz wytrzeć każde z jajek miksturą z jednego żółtka i dwóch łyżek mleka, by nabrały one blasku (lub wykorzystać w tym celu specjalną szczoteczkę do jajek).

Sposób przygotowania:

Najpierw nagrzej piekarnik do 180℃, a w międzyczasie wyczyść jajka za pomocą opisanej wyżej mikstury. Następnie wymieszaj razem masło i cukier, miksując przez minutę lub dwie. Dodaj do tego 4 surowe jajka i ponownie wymieszaj mikserem. Następnie, w osobnej misce wymieszaj połowę mąki (2 szklanki o pojemności 250 ml) z proszkiem do pieczenia, a potem dolej do niej 1/3 mikstury uzyskanej z jajek, cukru i masła, wymieszaj. Powtórz tę procedurę, dodając pozostałe 2/3 jajecznej mikstury. Następnie, gdy ciasto już się uformuje, zacznij ugniatać je rękami. Dodawaj stopniowo pozostałą połowę mąki, po pół szklanki naraz. Ciasto nie powinno przyklejać się do dłoni, jeśli tak jest, dodaj jeszcze więcej mąki.

Pora na uformowanie kształtów z uzyskanego ciasta, najczęściej jest to kształt gołębia lub dzwonka, koszyczka. Brzmi skomplikowanie? Poniżej artykułu zamieszczamy filmik, wyjaśniający, co i jak po kolei robić, przygotowując Cuddura cu l'Ova. Pamiętaj jednak, by nie zużyć całego ciasta do wykonania kształtów, ponieważ musi go wystarczyć także do zrobienia pasków, które później należy rozprowadzić od podstawy wybranego kształtu, w którym umieszczone zostanie jajko, aż do szczytu samego jajka.

Po wykonaniu kształtów włóż do nich po ugotowanym na twardo jajku (jedno jajko na jeden kształt). Następnie rozmieść wykonane z ciasta paski wzdłuż jajka. Piecz przez 30 minut lub do momentu, gdy wypiek uzyska jasnobrązowy kolor. Koszyki i gniazda będą się piec wolniej niż np. gołąb lub dzwonek. Po ostygnięciu możesz wykorzystać wypieki jako prezenty dla bliskich osób lub wyjąć z koszyczków jajka i zjeść każdy z elementów osobno. Same ciasteczka można przechowywać w zamkniętym pudełku.

Czytaj też:

Koszyczek wielkanocny to ważna tradycja. Oto, co powinno się w nim znaleźć