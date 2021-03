Przepis zaproponowany przez znaną restauratorkę pozwala na uzyskanie tradycyjnego wielkanocnego mazurka, więc na pewno sprawdzi się, jeśli lubisz smaki, które już znasz i w święta wolisz nie eksperymentować. Warto jednak dodać, że z tej receptury uzyskasz kruche i delikatne ciasto, które najlepiej przygotować dopiero w dniu, w którym ma zostać zjedzone lub na dzień przed, ale w takim przypadku dekoracje i tak warto nałożyć za kolejne 24 godziny.

Wielkanocny mazurek według Magdy Gessler: przepis

Składniki:

300 g mąki

100 g cukru pudru

200 g masła

2 surowe żółtka

2 żółtka ugotowane na twardo

1 łyżka lodowatej wody

cukier

starta skórka z cytryny

sól

Sposób przygotowania ciasta:

Ugotowane na twardo żółtka należy przetrzeć przez drobne sito i dodać do nich masło, mąkę i cukier, wymieszać i dodać kolejne składniki: surowe żółtka, szczyptę soli i łyżkę lodowatej wody. Na koniec dodaj również skórkę z cytryny. Wszystkie składniki zagnieć energicznie widelcem, następnie zawiń ciasto w pergamin i włóż do lodówki na co najmniej dwie godziny. Rozwałkowane i nakłute widelcem piecz na złoty kolor przez około 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 190℃.

Mazurek możesz udekorować w dowolny sposób. Magda Gessler poleca ułożenie na wierzchniej warstwie ciasta masy marcepanowej i sosu różanego, który uzyskasz z konfitury. Możesz też użyć gotowej bądź samodzielnie zrobionej masy kajmakowej bądź polać ciasto czekoladą.

