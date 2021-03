5 rzeczy, które możesz usunąć z szafek kuchennych bez cienia żalu

Jeśli nie jesteś zagorzałym fanem Disneya, prawdopodobnie nie potrzebujesz tego pamiątkowego kubka z sympatyczną myszką, kupionego w 1997 roku, który czai się z tyłu twojej szafki kuchennej. Nawet nie myśl o pozostawieniu tych plastikowych pojemników na żywność, którym brakuje pokrywek – są stare, brzydkie i niefunkcjonalne.

Może wyjmujesz swój mikser z czeluści szafek kuchennych tylko po to, aby zrobić świąteczne ciasteczka, ale jeśli minęło parę lat, a twój kuchenny pomocnik nadal zbiera kurz, być może nadszedł czas, aby go komuś podarować lub sprzedać online.

Szafki kuchenne mogą łatwo zagracać się przedmiotami, z których rzadko korzystasz, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo istotne są te szafki i co możesz – lub nawet powinieneś – w nich przechowywać, warto je uporządkować. Aby przyspieszyć ten proces, przedstawimy ci za chwilę pięć rzeczy, których możesz się teraz pozbyć bez większej szkody i których (serio, zapewniamy!) nigdy nie będziesz potrzebował.

Niepotrzebne rupiecie, które warto wyrzucić z kuchni

Nadliczbowe kubki



Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kubki z łatwością mogą zająć lwią część szafek kuchennych. Dzięki swoim nieporęcznym uchwytom mogą szybko zawłaszczyć dostępną przestrzeń. Zacznij od usunięcia wszystkich kubków. zachowaj tylko te, których naprawdę używasz, i rozdaj lub wyrzuć resztę.

Jeśli nie masz zamiaru pomniejszyć swojej kolekcji kubków, rozważ zainstalowanie haczyków na kubki pod szafką. To zwolni miejsce w szafce, pozostawiając cenną kolekcję na widoku.



Niepasujące do czegokolwiek plastikowe pojemniki na żywność



Wyjmij wszystkie plastikowe pojemniki na żywność z szafki, dopasowując pokrywki i podstawy. Pojemniki bez pokrywek? Pokrywki bez garnków? Wyrzuć dowolne niepasujące elementy, które zajmują cenne miejsce w szafce.



Niekompletne filiżanki i naczynia



Może masz wyszczerbione talerze, z którymi nie chciałeś się rozstać, lub filiżankę do herbaty ze złamaną rączką, którą chciałeś przykleić. Nadszedł czas, aby wyrzucić te bezużyteczne naczynia.



Małe urządzenia, których nie używałeś od 2 lat



Jeśli ciężko ci jest pozbyć się nadmiaru urządzeń, niech zasada dwóch lat będzie twoim przewodnikiem. Jeśli masz jakieś urządzenie od co najmniej dwóch lat i nie używałeś go ani razu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, zdecydowanie nadszedł czas, aby je wyrzucić.



Przyprawy po okresie ważności (wskazówka: mogą nie mieć smaku)



Twoje przyprawy prawdopodobnie straciły ważność. Nie martw się, nie sprawią, że będziesz chory, ale prawdopodobnie straciły smak. Przejrzyj przyprawy i zrób listę dawno przeterminowanych do wymiany. Nigdy nie używałeś określonej przyprawy? Nie przejmuj się wymianą. Po prostu zyskałeś trochę więcej miejsca w szafce. Czytaj też:

Skończyły ci się sklepowe środki czyszczące? Oto 8 środków, które przygotujesz w domu. Potwierdzona skuteczność!Czytaj też:

Mole opanowały twój dom? Przedstawiamy skuteczne sposoby na pozbycie się szkodnikówCzytaj też:

Chcesz pozbyć się osadów z twardej wody? Mamy na to sposób! Wystarczy ten jeden składnik