Jajka po polsku według Mateusza Gesslera. Sprawdź ten (nie tylko świąteczny) przepis

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Święta to dobra okazja, aby wypróbować przepis Mateusza Gesslera na jajka po polsku. Ich przygotowanie nie powinno nikomu sprawić problemu.

Przepis na jajka po polsku według Mateusza Gesslera

Składniki:

8 jajek

60 ml śmietany 30%

masło klarowane

szczypiorek

1 łyżeczka chrzanu

3 łyżki bułki tartej

pieprz i sól do smaku

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo, a następnie je ostudź i przekrój wzdłuż ostrym nożem, gdy jeszcze są w skorupce. Delikatnie wyjmij łyżeczkę białka z żółtkami i pokrój w drobną kostkę. Nie wyrzucaj skorupek. Następnie przełóż jajka do miski, dodaj do nich chrzan, śmietanę i posiekany szczypiorek. Całość dopraw solą i pieprzem i tak przygotowanym farszem ostrożnie wypełnij skorupki jaj. Powierzchnię wyrównaj i obsyp bułką tartą. Następnie rozgrzej patelnię i na maśle obsmaż jajka, kładąc je farszem do dołu, do powierzchni patelni. Poczekaj aż się zarumienią. Gotowe! Możesz podawać jajka po polsku w towarzystwie chrupkiego chlebka.

