Koulourakia: greckie ciasteczka na Wielkanoc. Wypróbuj ten przepis!

Ciasteczkami możesz zaskoczyć swoją rodzinę lub poczęstować gości. Świetnie sprawdzą się też jako dodatek do kawy lub śniadania.

Przepis na greckie ciasteczka koulourakia

Składniki:

175 g masła

280 g mąki tortowej

1 jajko

140 g cukru pudru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki mielonych migdałów

skórka z jednej cytryny

płatki migdałów do posypania

Sposób przygotowania:

Wymieszaj cukier puder, masło i jajko do momentu aż uzyskasz jednolitą, kremową masę. Następnie dodaj mielone migdały i startą skórkę z cytryny. Ponownie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Stopniowo dodawaj mąkę, a następnie proszek do pieczenia. Następnie, z gotowego już ciasta nabierz porcję o wielkości łyżki stołowej i przełóż ją na stolnicę oprószoną mąką. Uformuj z niej wałek o grubości palca i podziel na 2-3 odcinki o długości 10 cm. Podobnie postąp z resztą ciasta. Gdy już będziesz mieć gotowe wałki, przenieś je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i uformuj na kształt litery S, ale tak, by jej końce się nie stykały. Pamiętaj, że ciasto rośnie w czasie pieczenia, więc trzeba zachować odległości na blasze pomiędzy poszczególnymi ciastkami.

Ciastka piecz w temperaturze 180℃ przez 15-20 minut. Chodzi o to, by uzyskały złotawą barwę. Gotowe ciastka wyłóż do ostygnięcia, możesz je przyozdobić płatkami migdałów. Smacznego!

