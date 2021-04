Ciasto na Wielkanoc: podpowiadamy, jak zrobić babkę, mazurek i sernik

Wielkanoc kojarzy się z mazurkami i babkami. Wiosenne święta stają się coraz bardziej nowoczesne, ale przysmaki powinny być tradycyjne, bo takie smakują najlepiej. Lekkie jak puch baby, słodkie i rozpływające się w ustach mazurki, puszyste, pełne brzoskwiń i rodzynek serniki... Niezależnie od tego, które ciasto przygotujemy, Wielkanoc będzie smakować pysznie.

Ciasto na Wielkanoc

Przygotowywanie słodkich specjałów to część wielkanocnej tradycji. Do babek, mazurków, serników używa się dużej ilości bakalii, suszonych owoców, mas, lukru. Kiedyś do ciast zużywano to, co pozostało po zimie. Na przednówku brakowało owoców, wykorzystywano więc bakalie, ser, masło, robiono słodkie polewy, tak, by na świątecznym stole nie zabrakło deserów.

Dziś nie wyobrażamy sobie wiosennych świąt bez tradycyjnych słodkości, które tylko o tej porze roku smakują tak wybornie. Kupujemy je w sprawdzonych cukierniach albo przygotowujemy samodzielnie. Zachęcamy do podjęcia trudu zrobienia wypieków w domu – wtedy poczujemy święta jeszcze mocniej.

Babka na Wielkanoc

Baba wielkanocna to lekkie jak puch, miękkie i wilgotne ciasto, które rozpływa się w ustach. Cenią je ci, którzy nie przepadają za słodyczą mazurków. W dodatku przygotowanie jej nie jest skomplikowane!

Składniki

400 g mąki pszennej

5 średnich jajek

300 g margaryny do pieczenia

250 g (1 szklanka) cukru

10 g cukru waniliowego (2 łyżeczki od herbaty)

20 g proszku do pieczenia (4 łyżeczki)

45 ml mleka (3 łyżki stołowe)

Przygotowanie

Margarynę ucieramy mikserem na gładką masę Suche składniki mieszamy ze sobą i odstawiamy, by chwilę odstały W tym czasie do margaryny dodajemy cukier, cukier waniliowy i jaja Do masy dodajemy mąkę Formę do baby smarujemy masłem i wlewamy do niej ciasto Pieczemy 60 minut w temp. 180 stopni Ostudzoną babę posypujemy cukrem pudrem

Przepis na mazurek

Nie ma świąt wielkanocnych bez tradycyjnego i pełnego lukru mazurka. Ciasta te są bardzo bogate, często mają wymyślne świąteczne wzory lub kształty. Okazuje się jednak, że zrobienie ich nie wymaga specjalnych kulinarnych umiejętności. Jak zrobić to pyszne ciasto?

Składniki

300 g mąki

200 g margaryny do pieczenia

120 g cukru

3 żółtka

puszka masy kajmakowej

migdały

rodzynki

orzechy

Przygotowanie

Żółtka oddzielamy od białek Margarynę ucieramy z żółtkami i cukrem pudrem, następnie dodajemy mąkę Zagniatamy ciasto, wkładamy w foliową torebkę i wkładamy do lodówki na 40 minut Dużą formę (20x30 cm) smarujemy masłem, obsypujemy bułką tartą i wylepiamy ciastem Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Gdy ciasto ostygnie, smarujemy je masą kajmakową i dekorujemy migdałami, rodzynkami, orzechami

Sernik na Wielkanoc

Wielkanocny sernik jest lekki, kremowy, mocno wyrośnięty i rozpływa się w ustach. Może zawierać brzoskwinie, rodzynki, masę kakaową. Jak zrobić tradycyjny sernik?

Składniki

1,5 kg sera twarogowego

400 g mąki pszennej

375 g margaryny do pieczenia

2,5 szklanki cukru pudru

1 budyń waniliowy

12 jajek

1 szklanka rodzynek

30 ml śmietany kremówki 36 procent (2 łyżki)

łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie

400 g mąki zagnieść ze 125 g margaryny, 2 żółtkami, łyżeczką proszku do pieczenia, śmietaną i połową szklanki cukru pudru Gotowe ciasto owijamy folią lub torebką i wkładamy do lodówki albo na 15 minut do zamrażarki Po tym czasie dużą formę (minimum 20x30 cm) smarujemy masłem, obsypujemy bułką tartą, rozwałkowujemy i pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni Resztkę margaryny miksujemy z żółtkami i cukrem pudrem Dodajemy ser, budyń, rodzynki i powoli mieszamy całość Białka ubijamy na sztywną pianę. Delikatnie dodajemy do masy i mieszamy drewnianą łyżką tak, by nie straciła swojej puszystości Masę wykładamy na spód i pieczemy przez 60 minut w 180 stopniach. Po tym czasie uchylamy drzwi od piekarnika i pozostawiamy ciasto jeszcze na 20 minut Gotowe!

Jak widać, ciasto na Wielkanoc nie musi być trudne w przygotowaniu. Proste wersje klasycznych przysmaków świetnie wyjdą również tym, którzy na co dzień nie angażują się w przygotowywanie wypieków. Takie ciasta możemy modyfikować pod swoje gusta kulinarne: do mazurka dodać suszone śliwki, brzoskwinie, orzechy, lukier, babkę polać lukrem lub polewą czekoladową, w sernik wrzucić drobno pokrojone brzoskwinie lub polać go czekoladą.

Niezależnie od tego, jaką wersję ciast przygotowujemy, z pewnością te święta będą pyszne!

