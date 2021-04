Eksperci: Oto 3 najlepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha

Warto jednak zaznaczyć, że mięśnie brzucha „robione są” przede wszystkim w kuchni, ponieważ to dieta obniżająca poziom tkanki tłuszczowej jest konieczna do tego, by w ogóle można było pracować nad uwidocznieniem ukrytych pod tłuszczem mięśni.

Najskuteczniejsze ćwiczenia na mięśnie brzucha

Rowerek

Według ekspertów to genialne w swojej prostocie ćwiczenie jest najskuteczniejszym sposobem na umięśniony brzuch. Jak je wykonać? Wystarczy, że położysz się wygodnie na macie na plecach, a potem uniesiesz nogi do góry i zegniesz je pod kątem prostym. Potem załóż ręce za głowę i rozchyl łokcie. Następnie na zmianę przyciągaj do klatki piersiowej raz jedno, raz drugie kolano, jednocześnie unosząc tułów i dotykając przeciwnego kolana.

Captain's Chair

To właściwie nie nazwa konkretnego ćwiczenia, a sprzętu, umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń na brzuch. Niestety, większość osób nie ma go w domu, więc jedynym wyjściem jest poczekanie do końca lockdownu i wypróbowanie „krzesła kapitana” na siłowni. A zwłaszcza jednego z ćwiczeń. Jak je wykonać? Najpierw należy na krześle po prostu usiąść i mocno złapać jego ramiona po to, by uzyskać stabilną postawę. Następnie oprzyj plecy o poduszkę i napnij mięśnie brzucha, a potem podnieś nogi, unosząc kolana w kierunku klatki piersiowej. Pamiętaj, by cały czas trzymać wyprostowane plecy i nie wykonywać wymachów nóg ku górze. Następnie powoli opuść nogi ku dołowi i znów powtórz ćwiczenie – docelowo w 3 seriach po kilkanaście razy.

Brzuszki na piłce gimnastycznej

Trzecim polecanym przez ekspertów ćwiczeniem są brzuszki na piłce gimnastycznej. Jak je wykonać? Oprzyj się o piłkę tak, by znajdowała się ona między twoimi biodrami i łopatkami. Najlepiej na początku usiądź na niej, a potem powoli się obniżaj, przesuwając powoli stopy ku przodowi. Następnie rozsuń stopy na szerokość bioder, by twoje nogi były ugięte pod kątem prostym. Połóż dłonie na szyi, łokcie rozstaw szeroko i wraz z wydechem podnieś górną część tułowia, skręć w prawo i na wdechu wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ruch w lewą stronę. Cały czas trzymaj napięte mięśnie brzucha i nie przyciągaj głowy do klatki piersiowej rękami. Pamiętaj również o tym, by utrzymać proste plecy.

Silne mięśnie brzucha pozwolą ci też dłużej utrzymać w zdrowiu kręgosłup, ale – jak zaznaczają eksperci – praca nad ich wykształceniem może zająć od 3 do 20 miesięcy.

