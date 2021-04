Owoc kaki, czyli persymona. Jakie go jeść i jakie ma właściwości?

Owoce są cennym źródłem witamin i minerałów. Dostarczają do naszego organizmu także błonnik pokarmowy, więc stanowią wartościowy składnik zdrowej diety. Spożywane z umiarem, pomagają dbać o zdrowie i dobrą kondycję organizmu oraz zapobiegają niedoborom ważnych składników odżywczych. Owoce kaki są dostępne na polskim rynku od niedawna, jednak zyskały wielu zwolenników. Ich słodki smak sprawia, że mogą znaleźć różne zastosowanie w kuchni np. jako składnik sałatek owocowych i domowych przetworów. Warto poznać je bliżej, aby w pełni wykorzystać ich właściwości prozdrowotne.

Owoc kaki – co warto o nim wiedzieć?

Owoc kaki słynie nie tylko ze swoich walorów smakowych, ale także licznych właściwości leczniczych. Wykorzystywany jest w chińskiej medycynie ludowej jako lek na wiele różnych dolegliwości. Owoc kaki jest jagodą hebanowca, czyli drzewa cenionego m.in. ze względu na mocne i piękne drewno. Drzewo kaki może osiągać imponującą wysokość nawet kilkunastu metrów. Jest nie tylko rośliną uprawianą w celach pozyskiwania owoców, ale także rośliną ozdobną, która może zdobić nasze domy i mieszkania.

Wyhodowanie persymony z pestki owocu jest stosunkowo łatwe; można także kupić sadzonki, które wymagają cieplarnianych warunków, dlatego roślinę tę najlepiej uprawiać w domu lub w ogrodzie zimowym. W polskich sklepach najczęściej dostępne są bezpestkowe odmiany kaki, czyli owoce szaron, które pochodzą z krajów śródziemnomorskich. Z dietetycznego punktu widzenia owoc kaki jest wartościowym składnikiem zdrowej diety. Dostarcza on do naszego organizmu cenne związki, wspomagając funkcjonowanie różnych narządów i układów.

Owoc kaki – wartości odżywcze

Owoce kaki cechują się wysokimi wartościami odżywczymi. Dostarczają do naszego organizmu witaminy, minerały, garbniki, a także naturalne przeciwutleniacze oraz błonnik pokarmowy. Owoce te są bogate w witaminy z grupy B, witaminę A, karoten, likopen, witaminę E, witaminę K, witaminę C, a także inne związki, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Jedząc kaki, możemy uzupełniać niedobory żelaza, magnezu oraz potasu.

Persymona jest owocem o wyjątkowej sile niszczenia wolnych rodników. Zawarte w niej antyoksydanty aktywnie redukują powstające w organizmie wolne rodniki tlenowe, opóźniając procesy starzenia się organizmu oraz chroniąc m.in. przed schorzeniami o podłożu nowotworowym. Obecna w kaki luteina jest związkiem wspomagającym funkcjonowanie wzroku oraz zabezpieczającym przed wystąpieniem zaćmy i opóźniającym procesy zwyrodnienia plamki żółtej. Kaki jest owocem niskokalorycznym – dostarcza do naszego organizmu około 70 kcal/100 g.

Owoc kaki – właściwości lecznicze

W tradycyjnej medycynie chińskiej owoc kaki stosowany był m.in. jako lek na ukąszenia jadowitych węży. Spożywany w odpowiednich ilościach pozytywnie wpływa na narząd wzroku, pomaga dbać o zdrowie serca i układu naczyniowego, a także obniża ciśnienie tętnicze i usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego. Ze względu na dużą zawartość błonnika kaki usprawnia metabolizm oraz pomaga utrzymać właściwą perystaltykę jelit. Co więcej, owoce kaki wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego, wpływając na poprawę odporności naszego organizmu, poprawiają wygląd cery i dodają energii.

Trwają badania nad zastosowaniem owoców kaki w naturalnych terapiach leczenia białaczki – dowodzą one, że zastosowanie wyciągu z persymony wykazuje skuteczne działanie w kierunku redukcji komórek nowotworowych. Jak widać, owoc kaki może w pozytywny sposób wpływać na nasze zdrowie, przedłużać młodość i chronić przed niektórymi schorzeniami. Z tego względu warto włączyć go do swojego jadłospisu.

