Woda ryżowa: cudowny napój do pielęgnacji twarzy i ciała

Woda ryżowa to cudowny napój, który wykazuje wiele właściwości zdrowotnych. Pomaga na problemy układu trawiennego, wspomaga pracę układu nerwowego i wspaniale pielęgnuje urodę. Jak zrobić wodę ryżową i co trzeba o niej wiedzieć?

Co to jest woda ryżowa?

Woda ryżowa to woda, która pozostaje po ugotowaniu ryżu. Ma ona wiele cennych właściwości zdrowotnych i z tego powodu nie warto jej wylewać. Co ciekawe, najlepiej jest wykorzystywać wodę z białego ryżu, gdyż zawiera ona najwięcej protein i skrobi, które świetnie wpływają na nasz organizm.

Cudowne właściwości wody

Woda, która pozostaje po ugotowaniu ryżu, jest bogata w składniki odżywcze. Jeśli więc zawsze po przygotowaniu posiłku wylewaliście ją do zlewu, to popełnialiście błąd! Taką wodę można wykorzystać do rytuałów pielęgnacyjnych, by poprawić urodę, ale też zwyczajnie wypić, by nasycić organizm witaminami i mikroelementami.

Woda ryżowa zawiera witaminę E, która jest nazywa witaminą młodości. Chroni organizm przed działaniem wolnych rodników, spowalnia procesy starzenia i rozświetla cerę.

Posiada również witaminy z grupy B, które wspomagają pracę układu nerwowego, zapobiegają zmęczeniu, rozdrażnieniu, obniżeniu nastroju. I genialnie działają na włosy, skórę i paznokcie, wzmacniając je, przywracając im jędrność i sprężystość.

Żelazo zawarte w nasionach ryżu zapobiega anemii, a cynk wzmacnia odporność organizmu. Działa także wspomagająco na skórę, wzmacniając jej barierę i chroniąc przed występowaniem alergii, egzem, wysypek, zmian skórnych.

Napój z ryżu dla kobiet w ciąży

Woda ta posiada również kwas foliowy, dlatego powinny pić ją kobiety, które planują ciążę lub spodziewają się dziecka. Foliany zapobiegają wystąpieniu wady cewy nerwowej i rozszczepowi kręgosłupa u dziecka.

Do powstania tych wad dochodzi w pierwszych tygodniach ciąży, gdy kobieta najczęściej jeszcze nie wie, że wkrótce zostanie mamą. Dlatego tak ważne, jest przyjmowanie kwasu foliowego i uzupełnienie diety o produkty bogate w foliany (m.in. szpinak, sałatę, fasolę czy wspomnianą wyżej wodę ryżową).

Woda ryżowa na biegunki

Woda z ryżu znakomicie poprawia pracę układu trawiennego. Zawiera dużo błonnika, dlatego przeciwdziała zaparciom, a jednocześnie pomaga zwalczyć biegunki. Skrobia, która jest składnikiem ryżu, wzbogaca florę jelitową, wspomagając pracę jelit.

Napój pomaga także pozbyć się nudności. Poleca się go przy wszelkich zatruciach pokarmowych, ponieważ jest delikatny i łagodny dla żołądka, nie podrażni go dodatkowo.

Woda na włosy

Wodę ryżową wykorzystuje się jako płukanki i wcierki na włosy. Ze względu na dużą zawartość witamin z grupy B poprawia ich kondycję, wspomaga porost tzw. „baby hair”. Zwiększa objętość włosów, wygładza je, przywraca im sprężystość i blask.

Płukanki poleca się kobietom, które mają przesuszone włosy, zniszczone farbowaniem, prostowaniem i zabiegami fryzjerskimi. Dzięki proteinom ryżowym włosy wyraźnie będą wyglądały lepiej, staną się błyszczące, odżywione i pełne życia.

Napój z białych nasion na twarz

Woda ryżowa to bardzo delikatny i odżywczy płyn, dlatego poleca się ją do przemywania cery. Pomoże ugasić stany zapalne, dostarczy skórze witamin i mikroelementów, które poprawią jej kondycję. Pomoże pozbyć się płytkich zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry i zapobiegnie starzeniu się cery.

Jak zrobić wodę ryżową?

Napój z ryżu przygotujemy w prosty sposób w domu. W tym celu wystarczy:

Ugotować torebkę białego ryżu (może być jaśminowy, zwykły czy basmati) w nieosolonej wodzie Biały płyn, który powstanie po ugotowaniu ryżu, przelać w osobne naczynie Gdy napój ostygnie, można go wykorzystywać do woli: wypić albo przygotować z niego płukankę Płyn można schować do lodówki i wykorzystać kolejnego dnia

