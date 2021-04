Syrop cukrowy: płynny słodzik do koktajli i drinków

Syrop cukrowy to alternatywa dla zwykłego białego cukru. Przygotowuje się go bardzo szybko i można go szeroko wykorzystywać w kuchni do słodzenia deserów czy koktajli.

Co to jest syrop cukrowy?

Syrop cukrowy to syrop, który powstaje po zagotowaniu wody z cukrem. Można go przygotować z różnych rodzajów cukru, m.in. białego czy trzcinowego. W zależności od rodzaju użytego cukru syrop będzie miał bardziej lub mniej słodki smak.

Do syropu można dodać różne dodatkowe substancje, dzięki czemu nabierze aromatu, np. wanilii, cytryny, limonki, pomarańczy czy cynamonu. Tak przygotowany syrop świetnie nadaje się do słodzenia chłodnych napojów czy drinków, w których klasyczny cukier ciężko się rozpuszcza.

Właściwości syropu

Cukier nie ma składników odżywczych. Dostarcza kalorii i słodyczy, ale większość z nas nie wyobraża sobie nie dodawać go do deserów. Warto jednak ograniczać spożywanie białego cukru i wybieranie zdrowych słodzików (np. erytrolu), które mają o wiele mniej kalorii i nie powodują próchnicy.

Stosowanie syropu cukrowego

Syrop cukrowy możemy do woli wykorzystywać w kuchni. Barmani cenią go za to, że znakomicie rozpuszcza się w drinkach. Syrop z białego cukru można więc dodawać do koktajli, shake'ów czy drinków

Do kawy i ciast świetnie natomiast sprawdzi się syrop z brązowego cukru, który będzie miał inny posmak. Takim syropem możemy też polać placuszki czy pancakesy.

Jak przygotować syrop z cukru?

Do przygotowania syropu w podstawowej wersji potrzebujemy dwóch składników: wody i dowolnego cukru. Jeśli chcemy go urozmaicić możemy dodać do niego 2 łyżki soku z cytryny lub pomarańczy.

Składniki

3 szklanki cukru

1,5 szklanki wody

Przygotowanie

Wodę z cukrem zagotowujemy w garnku Gdy cukier się rozpuści, odstawiamy do przestudzenia Przestudzony napój przelewamy do buteleczki Syrop możemy przechowywać w lodówce przez dłuższy czas (nawet do 2 tygodni)

Wskazówka

Wystudzony syrop możemy przelać do foremek do kostek do lodu. Dzięki temu będziemy mieli gotowe kostki do drinków w zamrażarce.

Syrop na przeziębienie

Na bazie takiego syropu możemy przygotować świetny syrop, który pomoże nam w walce z infekcjami. W tej sytuacji warto dodać mniej cukru, a więcej prozdrowotnych składników, np. pigwy, imbiru, cytryny. Taki napój można dolewać do herbaty albo ciepłej wody z miodem, dzięki czemu rozgrzejemy organizm i wzmocnimy odporność.

Imbirdziała przeciwzapalnie, pobudza krążenie, poprawia przemianę materii, pigwa stanowi doskonałe źródło witaminy C, która chroni przed działaniem wirusów i bakterii, a miód działa jak naturalny antybiotyk. Taki syrop warto stosować na wiosnę i jesień, gdy organizm szybciej się wychładza i jest narażony na działanie wirusów.

Składniki

0,5 szklanki cukru

1,5 szklanki wody

korzeń imbiru średniej wielkości

1 pigwa

0,5 cytryny

2 łyżki miodu

Przygotowanie

Wodę zagotowujemy z cukrem Imbir i pigwę kroimy na plastry i zalewamy wrzącą wodą Czekamy aż napój się zaparzy Gdy przestygnie, wyjmujemy imbir, a dodajemy sok z cytryny i miód Syrop przelewamy do buteleczki. Możemy go przechowywać w lodówce przez ok. tydzień

