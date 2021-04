Masz problemy ze snem? Oto produkty, które mogą pomóc

Dla osób, które skarżą się na problemy z zasypianiem albo takich, które odpoczywają długo, ale budzą się zmęczone, dobrym sposobem na walkę z kłopotliwymi dolegliwościami jest wypróbowanie naturalnych sposobów. Czasami wystarczy zmienić jedynie nawyki żywieniowe. – Bogatsza w określone składniki odżywcze żywność może wpłynąć na zdolność zasypiania i jakość snu – powiedziała dietetyczka Vandana Sheth.

Problemy ze snem? Oto produkty, które mogą pomóc

Trzeba przyznać, że połączenia smakowe, które mogą przyczynić się do przezwyciężenia problemów z zasypianiem, brzmią zachęcająco. Co powiecie na sałatkę ze szpinaku z komosą ryżową, awokado i pestkami dyni? Takie połączenie to zastrzyk magnezu dla organizmu, który ma wpływ na unormowanie procesu zasypiania i samego snu – podaje CNN.

Jeżeli jednak ta propozycja wydaje się zbyt skomplikowana to wśród produktów, które w pozytywny sposób mogą wpłynąć na proces zasypiania są również m.in. orzechy włoskie oraz kiwi. O pozytywnym wpływie spożywania tego zielonego owocu można byłoby pisać długo – wspiera układ odpornościowy, jest także źródłem luteiny, która jest ważna dla zdrowia oczu, wspomaga także układ sercowo-naczyniowy. Kiwi znajduje się również na liście produktów, które harmonizują proces zasypiania, a wszystko z uwagi na wysoki poziom antyoksydantów i serotoniny.

Dietetyczka Vandana Sheth zwraca również uwagę na to, że jej klienci, którzy skarżą się na problemy z zasypianiem, dostrzegają pozytywny wpływ picia herbaty rumiankowej. Twierdzą, że pomaga ona w walce o dobry sen.

Czytaj też:

EMA o szczepionkach Johnson&Johnson. Włochy podejmują decyzję ws. jej wykorzystania