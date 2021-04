Makaron z wódką według Gigi Hadid. To danie króluje w sieci!

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że wódka jest jednym z ostatnich składników, który pasuje do makaronu, Gigi Hadid przekonuje, że jest to perfekcyjne danie. Przepis na penne alla vodka stał się wyjątkowo popularny dzięki amerykańskiej modelce a my pokazujemy, jak zrobić to danie w kilku prostych krokach.

Makaron z wódką - składniki

Do przygotowania penne alla vodka potrzebujemy zaledwie kilku składników. Najważniejszą rolę w tym daniu odgrywa kremowy, pomidorowy sos, który ma wyjątkowo wyrazisty smak właśnie dzięki dodaniu wysokoprocentowego alkoholu.

Składniki:

500 g makaronu penne

4 łyżki koncentratu pomidorowego lub puszka krojonych pomidorów

100 ml śmietanki 30 proc.

1/2 szklanki startego parmezanu

3 łyżki wódki

3-4 łyżki oliwy z oliwek

1 cebula szalotka

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

liście bazylii



Makaron z wódką - jak zrobić?

Przygotowanie dania, które stało się popularne dzięki Gigi Hadid jest stosunkowo proste.

na początku musimy posiekać szalotkę i czosnek, a następnie na dużej patelni rozgrzać oliwę na średnim ogniu i podsmażać aż zmiekną.

potem należy dodać koncentrat pomidorowy oraz wódkę i mieszkać, aż składniki się połączą a alkohol odparuje. Kiedy sos będzie gotowy, zdejmujemy patelnię z ognia

kolejny krok to ugotowanie makaronu. Do dużego garnka nalewamy osolonej wody, wrzucamy penne i gotujemy na średnim ogniu aż będzie al dente. zanim odcedzimy, odlewamy pół szklanki wody po gotowaniu makaronu

następnie umieszczamy patelnię z sosem na średnim ogniu, dodajemy wodę po gotowaniu makaronu oraz śmietanę. mieszamy aż do zgęstnienia i dodajemy połowę parmezanu

w ostatnim kroku wykładamy na talerz makaron, polewamy go sosem, a następnie posypujemy resztą parmezanu. danie można również udekorować kilkoma listkami świeżej bazylii

