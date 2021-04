Są zdrowe i dodadzą kolorytu. Tych produktów nie może zabraknąć na talerzu

Wśród produktów, których spożywanie zapewnia zastrzyk składników odżywczych, są m.in. karczochy i szparagi. Karczochy mają niską zawartość tłuszczu, a jednocześnie są bogate w błonnik, witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Zawierają spore ilości kwasu foliowego oraz witamin C i K. Z kolei szparagi są cennym źródłem potasu (korzystnie wpływa na pracę serca), a także wapnia i fosforu (pierwiastki te wzmacniają kości i zęby).

Tych produktów nie może zabraknąć na talerzu

Oprócz tego w wiosennej diecie sprawdzą się marchewki i pietruszki, które można spożywać na wiele sposobów. Od wymyślnych sałatek, przez doskonale znaną jarzyniówkę, aż po konsumowanie ich jako chrupiących przekąsek. Kolejnym produktem, który doda nawet zwykłemu śniadaniu kolorytu, są limonki. Są to tzw. wzmacniacze smaków, a jednym z ich atutów jest to, że są bogate w witaminę C.

W zdrowej diecie dobrze sprawdzi się również mięta. Działa uspokajająco, a jednocześnie wspomaga proces trawienia. Jej kolejną zaletą jest fakt, że jest wyjątkowo niewymagająca w uprawie. Listę produktów, które dodadzą wiosennego koloru posiłkom, a także zagwarantują zastrzyk składników odżywczych, uzupełnia rabarbar. Spożywanie rabarbaru ma pozytywny wpływ przede wszystkim na układ trawienny, ale wykazuje również skuteczność w walce o zdrową cerę.

Czytaj też:

Zastój pokarmu może prowadzić do zapalenia piersi. Ale nie musi