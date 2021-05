Żyworódka pomoże na nadciśnienie i zmiany skórne

Żyworódka to roślina, której liście mają wiele walorów leczniczych. Wykorzystuje się w leczeniu zmian skórnych, oparzeń, odleżyn, trądziku. Jakie jeszcze właściwości ma żyworódka i jak ją stosować w domu?

Żyworódka – co to za roślina?

Żyworódka to roślina tropikalna, która nie rośnie w Polsce. Spotkamy ją w Ameryce Południowej (głównie w Brazylii) oraz na Madagaskarze. W naszym kraju jednak możemy ją kupić w sklepach ogrodniczych i uprawiać w domach w doniczkach.

Istnieje wiele odmian żyworódki, ale uważa się, że najcenniejszą pod kątem walorów leczniczych jest żyworódka pierzasta (Bryophyllum pinnatum). Można ją uprawiać w domu, co więcej, bardzo łatwo ją rozmnożyć. Wystarczy odłamać jeden liść i włożyć do ziemi, a po pewnym czasie wypuści on korzenie.

Właściwości lecznicze żyworódki

Liście żyworódki zawierają wiele cennych składników, które są wykorzystywane do leczenia różnych schorzeń. Posiadają dużo:

witaminy C

wapnia

cynku



krzemu

flawanoidów, które chronią przed działaniem wolnych rodników

glikozydów nasercowych, które pobudzają pracę serca i wspierają układ krwionośny

chalkonów

związków triterpenowych, które chronią przed drobnoustrojami

Na co pomagają liście tej rośliny?

Liście żyworódki pomogą wyleczyć:

bóle głowy

migreny



egzemy

łuszczycę

stany zapalne skóry

trądzik

grzybicę skóry

infekcje intymne

zgagę



dolegliwości żołądkowe

Liście na trądzik

Żyworódkę wykorzystuje się przede wszystkim do leczenia zmian skórnych. Koi podrażnienia, łagodzi wykwity i zaczerwienienia, przywraca skórze równowagę i barierę ochronną. Pomaga wyleczyć oparzenia, egzemy i rany, które trudno się goją.

Żyworódkę wykorzystuje się również w leczeniu trądziku i stanów zapalnych skóry. Leczy łojotokowe zapalenie skóry, normalizuje wydzielanie łoju, zapobiega namnażaniu się bakterii i zaognianiu zmian.

Maść na infekcje intymne

Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i łagodzące, maść z żyworódki poleca się również w łagodzeniu stanów zapalnych okolic intymnych i leczeniu grzybic. Warto stosować je w przypadku infekcji albo hemoroidów.

Żyworódkę możemy wykorzystać w postaci maści albo soku z liści. Aby zastosować ją do leczenia infekcji intymnych, wystarczy zmoczyć gazik w soku i przemyć nim chore okolice. Można również wykorzystać kilka liści do przygotowania domowej maści. W tym celu należy drobno je posiekać i połączyć z ulubionym tłuszczem np. masłem shea.

Sok na zdrowe dziąsła

Sok z żyworódki poprawia higienę jamy ustnej i pomaga zachować zęby i dziąsła w dobrym zdrowiu. Zmniejsza ryzyko występowania chorób przyzębia i stanów zapalnych. Pomaga zwalczyć bakterie i zniwelować negatywne skutki zalegania resztek pokarmu w kieszonkach dziąsłowych.

Jak przygotować maść z żyworódki?

Domowa maść z żyworódki pomoże na zmiany skórne i oparzenia. Bardzo łatwo go przygotować. Wystarczy mieć:

4 liście żyworódki

3 łyżki lanoliny z apteki

2 łyżki miodu lub masła shea

Przygotowanie

Liście żyworódki myjemy i drobno siekamy albo zgniatamy. Najlepiej jest wykorzystać w tym celu narzędzie, które nie jest zrobione z metalu. Gdy liście puszczą sok i powstanie z nich papka, mieszamy je z lanoliną i miodem lub masłem shea Gotową papką smarujemy skórę. Przechowujemy ją w lodówce

Przepis na sok z liści

Równie prosto przygotujemy sok z żyworódki.

W tym celu drobno siekamy liście żyworódki. Gdy puszczą sok, wstawiamy go razem ze zmiażdżonymi liśćmi do lodówki. Dobrze jest przechowywać papkę w niej przez 2 dni. Po tym czasie należy przecedzić napój, a otrzymały sok wykorzystywać do leczenia.

Można go pić (np. 15 kropli rano), smarować nim skronie w przypadku bólu głowy, nanosić na zmiany skórne.

