Zdrowe i z dodatkiem soli. Te przekąski zaspokoją głód

Odczuwasz głód między posiłkami? Często masz ochotę „na słone”? Przy przygotowywaniu potraw i układaniu własnej diety należy jednak pamiętać, aby soli używać z umiarem. Przygotowaliśmy kilka propozycji, które nie tylko zaspokoją nawet wilczy apetyt, ale także dostarczą organizmowi składników odżywczych.

Sardynki

Sardynki są bogatym źródłem witamin z grupy B, kwasów tłuszczowych omega-3 i selenu. Dzięki obecności zdrowych kwasów tłuszczowych sardynki zmniejszają stany zapalne, a także pozytywnie wpływają na pracę serca.



Chipsy z batatów

Przepis na tę przekąskę jest wyjątkowo prosty. Trzeba pokroić bataty w cienkie plasterki, posmarować je oliwą z oliwek, posolić i piec w piekarniku. To zdecydowanie zdrowsza propozycja niż tradycyjne frytki smażone w głębokim tłuszczu.





Oliwki

Oliwki to kolejna propozycja, która zaspokoi apetyt „na słone”. Ich wielkim atutem jest to, że są bogate w przeciwutleniacze polifenolowe, które zwalczają w organizmie szkodliwe związki zwane wolnymi rodnikami.





Jarmuż w innej formie



Jarmuż nie bez przyczyny jest zaliczany do grona zdrowych i pożywnych produktów roślinnych. Jest doskonałym źródłem witamin A, C i K. Zawiera także mangan, miedź, potas, magnez, witaminy B1, B2, B3, żelazo i fosfor. To kolejny produkt, który doskonale sprawdzi się w formie chipsów.



Awokado

O pozytywnych właściwościach awokado można byłoby mówić długo, m.in. obniża poziom cholesterolu, wspomaga odchudzanie, reguluje ciśnienie krwi, a także wspiera pracę układu immunologicznego. Awokado pokrojone w plasterki i lekko posypane solą z pewnością zaspokoi nawet wilczy apetyt.





Jajka faszerowane

Żółtka, białka i szczypiorek, a do tego trochę musztardy i szczypta soli – to uproszczony przepis na jajka faszerowane. Taka propozycja sprawdzi się jako przekąska, która zaspokoi uczucie głodu.



Czytaj też:

5 wskazówek, jak schudnąć po trzydziestce