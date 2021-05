3 fit ciasta, które zrobisz w kilka chwil

Fit ciasta to alternatywa dla tradycyjnych słodyczy, które są pełne kalorii i różnych niezdrowych składników. Zdrowe domowe słodycze przygotujemy w kilka chwil, zapewnimy sobie przyjemność, a jednocześnie będziemy wiedzieli, co zjadamy. Bo domowe słodycze zawierają zdrowe produkty.

Fit ciasta czyli jakie?

Zdrowe ciasta często wykorzystują składniki, które są cenione za ich wartości odżywcze. Składają się m.in. z kaszy jaglanej, bogatej w witaminy z grupy B, cynk, kwas foliowy, kwas pantotenowy, fasoli, zawierającej dużo błonnika i żelaza czy płatków owsianych, będących skarbnica witamin B i E.

Jak ograniczyć kalorie w deserach?

Ciężko jest zrezygnować ze słodyczy. Kawałek ciasta czy czekolady do kawy to dla wielu osób czysta przyjemność. Warto jednak postarać się przygotowywać desery w domu, dzięki czemu poprawimy ich walory odżywcze. Mogą być one równie pyszne jak kupne słodycze, a czasem nawet lepsze!

Aby ograniczyć kalorie domowych ciast, warto stosować zamienniki tradycyjnych produktów. Cukier biały można zastąpić ksylitolem albo jeszcze zdrowszym erytrolem, który ma 10 razy mniej kalorii i nie powoduje próchnicy.

Mąkę pszenną można zastąpić mąką jaglaną, ryżową, kukurydzianą albo kaszą jaglaną, a masło zdrowym olejem. Dzięki temu domowe desery będą zdrowsze.

Pomysły na zdrowe ciasta

We własnej kuchni w prosty sposób przygotujemy proste i zdrowe ciasta, m.in. szarlotkę z kaszy jaglanej, brownie z fasoli czy ciasto owsiane z czekoladą.

Brownie z fasoli

Brownie z czerwonej fasoli to ciasto, które przygotujemy bardzo szybko. Jest mięsiste, wilgotne i zdrowe, bo nie zawiera mąki. A jeśli nie wiemy, że zostało zrobione z fasoli, to nie odróżnimy go od klasycznego brownie. Jak je zrobić?

Składniki

1 puszka fasoli czerwonej

4 jajka

1/3 szklanki (około 150 g) oleju kokosowego

450 g erytrolu lub 150 g zwykłego cukru

4 łyżki kakao

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Przygotowanie

Fasolę blendujemy z olejem kokosowym na gładką masę Dodajemy cukier, kakao i proszek do pieczenia Jajka ubijamy i łączymy z pozostałymi składnikami Ciasto przekładamy do tortownicy Pieczemy przez 40 minut w 180 stopniach

Ciasto owsiane z czekoladą

Ciasto z płatków owsianych jest bardzo sycące i zawiera wiele wartości odżywczych, m.in. witaminy z grupy B, błonnik, witaminę E. Przygotowuje się je szybko i świetnie smakuje zarówno jako przekąska do kawy, jak i podwieczorek dla dzieci.

Składniki

1 szklanka płatków owsianych

2 szklanki mleka roślinnego

1 szklanka cukru brązowego

100 g mąki jaglanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 tabliczka gorzkiej czekolady

3 średnie jaja

150 g oleju kokosowego

Przygotowanie

Płatki owsiane gotujemy w mleku, gdy przestygną dodajemy olej kokosowy Jajka ubijamy z cukrem, dodajemy do płatków Całość mieszamy i stopniowo dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia Czekoladę ścieramy na tarce, dodajemy do ciasta Przekładamy do tortownicy wysmarowanej masłem i obsypanej bułką tartą Pieczemy 40 minut w temperaturze 180 stopni

Szarlotka z kaszy jaglanej

Alternatywa dla tradycyjnej szarlotki, równie pyszna, pachnąca jabłkami i cynamonem. Przygotowuje się ją bardzo szybko, bo w tej wersji przepisu kasza jaglana nie wymaga gotowania.

Składniki

1 kg kwaśnych jabłek

2 torebki kaszy jaglanej

4 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie

Jabłka obrać ze skóry i zetrzeć na tarce Posypać cynamonem Jabłka wymieszać z nieugotowaną kaszą jaglaną i cukrem pudrem Włożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia Piec przez 60 minut w temperaturze 180 stopni

