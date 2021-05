Oregano: aromatyczna przyprawa, która leczy kaszel

Oregano to aromatyczna przyprawa stosowana do zup, sałatek czy mięs. Warto jednak wykorzystać ją także w celach leczniczych, bo ma ona wiele właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim usprawnia trawienie, zwiększa produkcję szoków żołądkowych i wydzielanie śluzu. Dlatego stosowana jest na przeziębienie i kaszel – pomaga wyleczyć nieżyt górnych dróg oddechowych.

Oregano – co to za roślina?

Oregano inaczej nazywane jest dzikim majerankiem lub lebiodką pospolitą. Rośnie w Europie, Afryce Północnej i w Azji. W Polsce można spotkać je dziko rosnące w całym kraju.

Roślina należy do rodziny jasnowatych i jest wieloletnia. Ma wysoką łodygę i gęste pędy, które porastają zielone liście. Znajdują się na nich jasne punkty, które wytwarzają intensywne olejki eteryczne.

Oregano osiąga do 50 cm wysokości. Rośnie w miejscach nasłonecznionych i suchych.

Dziki majeranek kiedyś

Oregano wykorzystywane jest w kuchni do przyprawiania dań i w ziołolecznictwie. Jego dobroczynne właściwości znane są od wieków. Już w starożytnym Egipcie sięgano po nie, by zasklepić rany po ukąszeniu węży.

W starożytnej Grecji z kolei uważano je za symbol szczęścia. Powiązywano tę roślinę z Afrodytą, boginią płodności, dlatego przygotowywano z niej środki kosmetyczne, które pomagały rozluźnić i odprężyć organizm, m.in. olejki do masażu. Nacierano nimi skórę, by się zrelaksować i by zabezpieczyć ją przed działaniem podrażnień. Wierzono, że olejek, który ma w składzie oregano, działa również przeciwbólowo.

Właściwości lebiodki pospolitej

Oregano cenione jest za swoje dobroczynne właściwości. Zawiera szereg składników, które działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i oczyszczająco. Znajdują się w nim:

flawanoidy

fenole

garbniki

sole mineralne

witaminę A



witaminę C

witaminę E

wapń

magnez

potas



cynk

sód

błonnik

Czytaj też:

Bluszczyk kurdybanek – niepozorna roślina, która oferuje olbrzymie korzyści zdrowotne

Zioło w kuchni

Roślina ta szeroko wykorzystywana jest w kuchni, głównie w daniach kuchni włoskiej, takich jak pizza, focaccia, spaghetti, wszelkiego rodzaju pasty czy sałatki. Wzbogaca smak potraw i nadaje im intensywny aromat.

Warto wykorzystywać oregano do nacierania mięs. Dzięki obecności przeciwutleniaczy zapobiega powstawaniu rakotwórczych substancji w czasie obróbki termicznej mięs.

Oregano na trawienie

Roślina doceniana jest za jej wpływ na pracę układu trawiennego. Działa wiatropędnie, pomaga na bóle brzucha i wzdęcia. Usprawnia produkcję soku żołądkowego, dzięki czemu wspomaga trawienie. Zawiera dużo błonnika, który wspomaga perystaltykę jelit.

Zapobiega niestrawności, stanom zapalnym błony śluzowej żołądka, atonii jelitowej. Wspomaga również pozbywanie się z jelit pasożytów.

Lebiodka na przeziębienie

Oregano ma właściwości rozgrzewająco i napotne, dlatego wykorzystuje się je w leczeniu przeziębień i infekcji. Działa moczopędnie, pomaga pozbyć się z organizmu wirusów i drobnoustrojów. Zawiera dużo witaminy C, więc wzmacnia barierę ochronną organizmu i skraca czas infekcji.

Oregano na kaszel

Zioło to wspomaga produkcję śluzu, pomaga więc pozbyć się wydzieliny zalegającej w oskrzelach. Ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel, działając rozkurczowo na oskrzela. Aby wykorzystać jego właściwości, warto dodać 2 krople olejku z oregano do szklanki wody. Taki napój trzeba wypić rano i przed południem, ponieważ stymuluje kaszel. Nie należy tego robić po południu, by nie dostać nocnych ataków kaszlu.

Lebiodka na ból gardła

Ze względu na swoje przeciwbólowe działanie, warto sięgnąć po oregano także w przypadku bólu gardła. Wystarczy płukać gardło mieszanką olejku i wody, by łagodzić stan zapalny.

Dziki majeranek na zatoki

Co więcej, roślina ta wykazuje również działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Napary z oregano przyniosą ulgę w migrenach i zapaleniach zatok, które cechuje silny ból głowy i gęsta wydzielina zalegająca w zatokach.

Można je wykorzystać do przygotowania inhalacji parowych. W tym celu wystarczy zagotować wodę, dodać do niej łyżkę sody i łyżkę oregano oraz ulubiony olejek (np. eukaliptusowy czy sosnowy). Nad taką miską trzeba się pochylić i wdychać parę. Udrożni ona nos i upłynni wydzielinę, pomagając jej wydostać się na zewnątrz.

Czytaj też:

Czym są wirusy u człowieka, jakie są ich rodzaje i jak je leczyć? To warto wiedzieć o wirusach