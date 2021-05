Chcesz poprawić odporność? Stosuj te proste wskazówki żywieniowe

Odporność to tak naprawdę złożony układ odpornościowy, którego elementami są komórki krwi, przeciwciała, węzły chłonne i cytokiny oraz tzw. układ dopełniacza, czyli zespół kilkudziesięciu białek w osoczu. Pandemia koronawirusa sprawiła, że coraz więcej osób zaczęło przykładać wagę do dbania o odporność organizmu i wzmacnianie jej naturalnymi sposobami, aby uchronić się przed chorobą do czasu otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19.

Sposoby na zwiększenie odporności

Aby zmniejszyć podatność naszego organizmu na choroby i infekcje, niezbędne jest przede wszystkim ograniczenie stresu, który ma fatalny wpływ na naszą odporność. Podobnie działa przemęczenie - organizm, który nie ma czasu na regenerację, będzie dużo łatwiejszym celem dla różnego rodzaju wirusów i bakterii. Nie można także zapominać o regularnym ruchu. Treningi siłowe, bieganie lub zwykłe spacery to idealna obrona przed wirusami. Znacznie ważniejsza od formy aktywności fizycznej jest powtarzalność.

Naszemu organizmowi możemy także pomóc w najprostszy możliwy sposób, czyli przez jedzenie i spożywanie odpowiednich posiłków. Wystarczy dodać do codziennego jadłospisu kilka składników, aby zwiększyć naturalną barierę odporną przeciwko wirusom i infekcjom. i nie zapominać o regularnym nawadnianiu - każdego dnia powinniśmy pić około 1,5-2 litrów niegazowanej wody mineralnej. Przedstawiamy kilka prostych nawyków żywieniowych, które pomogą we wzmocnieniu odporności.

Jak wzmocnić odporność?

Jedz cynamon nie tylko jesienią



Cynamon kojarzy nam się przede wszystkim z jesienią - aromatyczną szarlotką, korzenną kawą czy dodatkiem do grzańca. Tymczasem również w innych porach roku warto pamiętać o włączeniu tej przyprawy do swojej diety ze względu na jej silne działanie prozdrowotne. Zmielona kora cynamonowca cejlońskiego właściwości antynowotworowe, a ponadto może zapobiec rozwojowi chorób neurodegradayjnych i wspomóc ich leczenie.

Cynamon zwalcza również stany zapalne i obniża poziom cukru. Olejek cynamonowy jest najbardziej skuteczny podczas zakażenia dróg oddechowych, wywołanego przez grzyby lub bakterie. Warto pamiętać, że cynamon nie ma właściwości przeciwwirusowych, dlatego nie pomoże nam w leczeniu przeziębień.



Dodawaj do dań kurkumę

Hindusi już wieków dodają kurkumę do wielu potraw. Przyprawa ta - oprócz nadawania daniom wyjątkowego smaku i żółtego koloru - ma wiele prozdrowotnych właściwości. Badacze stwierdzili, że skutecznie zmniejsza stany zapalne i pomaga w profilaktyce wielu schorzeń i infekcji. Zawarta w niej kurkumina hamuje aktywność białek uczestniczących w rozwoju stanu zapalnego, a przy okazji zmniejsza ból. Kurkumina ma działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Warto jednak pamiętać, że charakteryzuje się ona stosunkowo słabą przyswajalnością.



Imbir i cytryna pomogą ci w walce z przeziębieniami



Cytryna jest doskonałym źródłem witaminy C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy i wraz z flawonoidami usuwa toksyny z organizmu. Powszechnie uważa się, że witamina C pomaga leczyć przeziębienia. Nic bardziej mylnego. Badania wykazały, że odgrywa ona ogromną rolę w zmniejszaniu ryzyka złapania infekcji, jednak w momencie, gdy już zachorujemy, nie pomoże nam w szybszym powrocie do zdrowia.

Z kolei w imbirze znajdziemy gingerol, który pomaga w zwalczaniu infekcji . Wyciąg z imbiru ma działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe i może hamować rozwój bakterii.



Włącz czosnek do swojej diety



Dla wielu z nas prawdziwym koszmarem dzieciństwa było mleko z czosnkiem, którym nasze mamy i babcie leczyły przeziębienie. Choć smak tego napoju pozostawia wiele do życzenia, właściwości prozdrowotne czosnku są nie do przecenienia. Warzywo to jest niezwykle pomocne w walce z bakteriami wywołującymi zakażenia układu oddechowego.

Nie tylko zmniejsza ryzyko zachorowania, ale ma także pozytywny wpływ na przebieg choroby i złagodzenie jej objawów. Aby był skuteczny, należy spożywać jeden ząbek 2-3 razy dziennie. Najważniejsza jest regularność - tylko wtedy związki siarki będą systematycznie zwalczały drobnoustroje i mobilizowały krwinki białe do obrony organizmu przed wirusami.







Regularnie i zdrowo się odżywiaj



Ogromną rolę w zwiększeniu odporności naszego organizmu odgrywa dobrze zbilansowana dieta. Nieregularne posiłki i długie przerwy między nimi, objadanie się na noc czy oparcie dziennego jadłospisu na fast-foodach i produktach wysokoprzetworzonych z pewnością nie pomoże w utrzymaniu dobrego zdrowia.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby spożywać kilka porcji warzyw i owoców dziennie, nie zapominać o produktach pełnoziarnistych czy kiszonkach. Dobre odżywienie organizmu na wpływ na to, jak zareaguje on na bakterie, wirusy i drobnoustroje.



Liście Tulsi a twoja dieta



Tulsi, nazywana też bazylią azjatycką, to roślina rosnąca dziko w południowej Azji, a uprawiana niemal na całym świecie. Ma łagodny i odświeżający smak. Eksperci podkreślają, że regularne spożywanie tulsi ma zbawienne działanie na nasz organizm. Zioła te nie tylko wspomagają regenerację i wzmacniają działanie komórek nerwowych mózgu, ale również hamują wydzielenie kortyzolu (hormonu stresu) w nadnerczach.

Ekstrakt z tulsi znajdziemy również w wielu ziołowych lekach czy syropach na przeziębienie. Ze względu na silne właściwości antyseptyczne tulsi będzie także pomocna przy inhalacji oraz w leczeniu drobnych bakteryjnych infekcji układu pokarmowego.



Wysypiaj się!

Siedzenie do późnych godzin przed telewizorem i wczesne wstawanie, bezsenność czy wybudzenie się w środku nocy to plaga naszych czasów. Tymczasem eksperci zwracają uwagę na fakt, iż sen krótszy niż siedem godzin na dobę może spowolnić metabolizm. Ponadto, w czasie snu nasze ciało się regeneruje. Osoby, które śpią mniej niż 6-8 godzin na dobę są znacznie bardziej podatni na infekcje i choroby.

