111-latek zdradził sekret swojej długowieczności. Spożywa jeden produkt

Dexter Kruger ma obecnie 111 lat i jest uważany za najstarszego człowieka w Australii. Obecnie przebywa on w domu opieki w Roma w stanie Queensland. Mimo swojego wieku mężczyzna jest w pełni sił umysłowych: napisał 12 książek i właśnie pracuje nad kolejną. Za kilka miesięcy ma zamiar wydać swoją autobiografię. Kierująca domem opieki Melanie Calvert przyznała, że pamięć mężczyzny jest zadziwiająco dobra, biorąc pod uwagę jego wiek.

111-latek zdradził w rozmowie z mediami, że sekret jego długowieczności tkwi w zdrowym podejściu do życia. – Trzeba robić to, co się lubi, nie można popadać w skrajności. Prowadziłem prosty styl życia, żyłem w zgodzie i bliskości z naturą – tłumaczył. Mężczyzna przez wiele lat pracował na farmie i specjalizował się w hodowli bydła. Gospodarstwo odziedziczył po rodzicach, którzy byli imigrantami z Niemiec.

Niezbyt smaczny przysmak

Dexter Kruger stwierdził również, że sekret jego sprawności tkwi w regularnym spożywaniu raz na tydzień kurzych móżdżków. – Kurczaki mają głowy, a w nich są móżdżki. Są przepyszne i wystarczy tylko jeden kęs, aby się nasycić – tłumaczył.

W Polsce jedzenie smażonych móżdżków nie jest szczególnie popularne, jednak w niektórych krajach danie to jest prawdziwym rarytasem. W Meksyku niezwykle popularne są taco i burrito z dodatkiem wołowego móżdżku. Z kolei Azjaci zajadają się w móżdżkach małpich – danie to jest serwowane jako przekąska i z łatwością znajdziemy go na licznych straganach z ulicznym jedzeniem. Z kolei w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych do tradycyjnych potraw należą kanapki z móżdżkami cielęcymi.

Czytaj też:

Quiz: Który produkt jest zdrowszy?