Do tej pory w Polsce podano 16 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 4,6 milionów osób. Łącznie odnotowano 8534 niepożądane odczyny poszczepienne, z czego zdecydowana większość była łagodna m.in. ból ramienia w miejscu zastrzyku.

Jak przygotować się do szczepienia przeciw COVID-19?

Lekarze ostrzegają, aby przed szczepieniem przeciw COVID-19 nie modyfikować samodzielnie podawanych leków. Nie powinno się także stosować żadnych medykamentów, które miałyby pomóc w zniwelowaniu skutków ewentualnych odczynów poszczepiennych.

Eksperci apelują, aby w okolicach terminu szczepienia przeciw COVID-19 unikać palenia papierosów i picia alkoholu, a także nie spożywać w dużych ilościach napojów zawierających kofeinę. Nie powinniśmy również udawać się do punktu szczepień z pustym żołądkiem. Warto zjeść normalne posiłki - to pozwoli na uniknięcie hipoglikemii (niedocukrzenia), która sprzyja zasłabnięciu.

Ponadto, badania wykazały, że odpowiedź immunologiczna naszego organizmu będzie najbardziej korzystna, jeśli wyśpimy się przez dwie noce poprzedzające podanie szczepionki. Warto również regularnie ćwiczyć - aktywność fizyczna powinna być ograniczona tylko w dniu szczepienia, a także włączyć do diety kilka produktów o wyjątkowym działaniu prozdrowotnym. Zdaniem dietetyków odpowiednio skomponowany jadłospis może pomóc w zapobieganiu skutkom ubocznym szczepionki i zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek innych odczynów poszczepiennych niż np. ból ramienia w miejscu ukłucia.

Te produkty powinno się jeść przed i po szczepieniu przeciw COVID-19

1. Kurkuma

Hindusi już wieków dodają kurkumę do wielu potraw. Przyprawa ta - oprócz nadawania daniom wyjątkowego smaku i żółtego koloru - ma wiele prozdrowotnych właściwości. Badacze stwierdzili, że skutecznie zmniejsza stany zapalne i pomaga w profilaktyce wielu schorzeń i infekcji. Zawarta w niej kurkumina hamuje aktywność białek uczestniczących w rozwoju stanu zapalnego, a przy okazji zmniejsza ból. Kurkumina ma działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Warto jednak pamiętać, że charakteryzuje się ona stosunkowo słabą przyswajalnością.



2. Czosnek



Właściwości prozdrowotne czosnku są nie do przecenienia. Warzywo to jest niezwykle pomocne w walce z bakteriami wywołującymi zakażenia układu oddechowego. Ponadto, czosnek hamuje działanie enzymu ACE, który odpowiada za regulację ciśnienia krwi. Regularne spożywanie tego warzywa może obniżyć ciśnienie nawet o 10 procent.



3. Imbir

Imbir ma wiele właściwości prozdrowotnych, dzięki którym warto dodać go do swojej diety. Wykazuje on silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przed rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Imbir ma również działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Imbir może także przeciwdziałać zakrzepicy żył. Jest stosowany w terapii migren, ma działanie odkażające i detoksykujące.





4. Szpinak



Warzywa powinny być uwzględnione w każdej diecie. I to w sporych ilościach. Zawierają nie tylko dużo błonnika, ale są bogate w składniki odżywcze oraz minerały. Szczególnie polecane są warzywa zielone np. szpinak, który ma bardzo silne działanie prozdrowotne. Szpinak zawiera wiele przeciwutleniaczy w postaci beta karotenu, luteiny i zeaksantyny, które wpływają korzystnie m.in. na wzrok. W liściach znajdziemy też wiele folianów oraz witaminy C, E, A oraz K. Regularne spożywanie szpinaku pozwala zwalczyć stres oksydacyjny i zmniejsza ryzyko miażdżycy czy nadciśnienia tętniczego.



5. Brokuły

Jedzenie brokułów zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i jest idealnym produktem dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem tętniczym. Warzywa te są skarbnicą potasu - 100 g zawiera aż 295 mg tego pierwiastka. Dzięki potasowi krew krąży swobodniej, ponieważ naczynia krwionośne są bardziej drożne. Ponadto, potas może przyspieszać usuwanie z organizmu sodu, co wpływa na obniżenie poziomu ciśnienia.





6. Jagody

Jagody mogą nie tylko regulować poziom cholesterolu i regulować poziom cukru we krwi, ale również mają silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe. Ponadto, zawarte w nich przeciwutleniacze zawierają mirtylinę odpowiedzialną za uelastycznienie naczyń krwionośnych. Jagody są idealnym źródłem błonnika, selenu, cynku, miedzi i manganu, a także witamin C, A, B oraz PP.



7. Gorzka czekolada

Wiele osób uważa czekoladę za przysmak pozbawiony wartości odżywczych. Nic bardziej mylnego. Jako produkt spożywczy czekolada zawiera cenne mikroelementy takie jak magnez, potas, cynk, wapń, żelazo czy fosfor. Jest też bogata w witaminy z grupy B, witaminę A oraz E. Zawarty w czekoladzie magnez pozwala nam się wyciszyć i poprawia nasz nastrój. Z kolei działanie zawartej w czekoladzie fenyloetyloaminy sprawia, że organizm wytwarza więcej hormonów szczęścia – endorfin. Czekolada może również obniżać ryzyko choroby wieńcowej.





8. Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia działa cuda w zapobieganiu cukrzycy i chorobom neurologicznym. Zawarte w niej przeciwutleniacze i związki polifenolowe mają spore korzyści dla naszego serca. Badania pokazują, że zdrowa dawka oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia w diecie jest dobra dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego, komórek i mózgu.





9. Rosół



Nasze babcie gotowały rosół, aby walczyć z chorobami i przeziębieniami. Od wielu lat zupie tej przypisywane są wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Rosół, którzy rzeczywiście może nam pomóc, powinien być ugotowany na mięsie. Dostarcza on aminokwasów budujących kolagen. Najważniejszym składnikiem rosołu, któremu można przypisać działanie przeciwzapalne, jest aminokwas glicyna.

