Organizm ludzki nie wytwarza witaminy C, w związku z tym, aby wszystkie jego elementy funkcjonowały w prawidłowy sposób, należy dostarczać ją z pożywieniem lub w postaci suplementów diety. Przedstawiamy pięć powodów, które mogą zachęcić Was do regularnego uwzględniania witaminy C w Waszych dietach. Przypominamy – zalecane dzienne spożycie witaminy C wynosi 90 mg dla mężczyzn i 75 mg dla kobiet.

Twoje ciało potrzebuje witaminy C. Oto 5 powodów

Zdrowie układu sercowo-naczyniowego



Dziennikarze portalu Daily Healthy Post informują, że przeprowadzone w ostatnim czasie badania dowodzą, iż witamina C, która znajduje się w owocach i warzywach, przyczynia się do obniżenia ryzyka występowania chorób serca.

Badanie przeprowadzone w Danii, w którym zostały przeanalizowane dane od ponad 100 tys. osób, wykazało, że stosunkowo wysokie spożycie owoców i warzyw wiązało się z 15 proc. zmniejszeniem ryzyka przedwczesnej śmierci.



Zdrowie kości



Witamina C przyczynia się do syntezy kolagenu, ważnego białka, za sprawą którego skóra zyskuje elastyczność i jędrność, a włosy połysk. Witamina C jest także składnikiem, który jest bardzo ważny w przypadku budowy kości. Dziennikarze portalu Daily Healthy Post podkreślają, że codzienna dawka witaminy C może pozytywnie wpłynąć na jakość tkanki kostnej.





Ciśnienie krwi



Daily Healthy Post informuje, że naukowo wykazano, że u osób przyjmujących średnio 500 miligramów witaminy C dziennie, zauważono krótkotrwały wpływ na obniżenie ciśnienia (o 3,84 miligramów).

Warto zatem przypomnieć, że osoby, które mają obniżone ciśnienie, powinny z umiarem i rozwagą konstruować swoją dietę i pamiętać o właściwościach witaminy C.





Mniejsze ryzyko udaru



Daily Healthy Post podaje, że niedobór witaminy C może prowadzić do zwiększonego ryzyka udaru krwotocznego. A ponieważ badania wykazały również odwrotną zależność, jeszcze raz przypominamy o tym, aby pamiętać o spożywaniu owoców i warzyw, które zawierają tę witaminę.





Kondycja skóry



Dostarczanie organizmowi odpowiedniej dawki witaminy C gwarantuje polepszenie jakości skóry, która stanie się nawilżona i odżywiona. Wszystko za sprawą tego, że witamina C pomaga w produkcji kolagenu, czyli białka, które wskazywane jest jako to, które ma swój istotny wkład w utrzymywanie gładkiej skóry.

