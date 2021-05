Utrata wagi nie jest łatwym zadaniem. Często zdarza się, że gdy wracamy do domu zmęczeni po całym dniu pracy, ostatnia rzecz, na którą mamy ochotę, to mocny trening. Dodatkowo zewsząd atakują nas reklamy smakowicie wyglądających potraw, których absolutnie nie można zaliczyć do grupy zdrowych. Aby skutecznie zredukować masę ciała, dzienny bilans kaloryczny musi być ujemny. Wówczas organizm będzie wykorzystywał zmagazynowane zapasy energii np. te w postaci tkanki tłuszczowej, dzięki czemu odchudzanie będzie efektywne.

Dlaczego nie mogę schudnąć?

Wiele osób skarży się na brak efektów w odchudzaniu. Regularnie ćwiczą, stosują wymyśle diety, tak dawno nie jadły fast foodów, że już zapomniały, jak smakują kebab czy hamburger a mimo tego waga stoi w miejscu i wskazuje nadal dokładnie taką samą liczbę. W niektórych przypadkach winne problemów ze skutecznym odchudzaniem mogą być problemy zdrowotne np. zaburzenia pracy tarczycy. W takim wypadku należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Dietetycy zauważają jednak, że wiele osób popełnia dość proste błędy, których wyeliminowanie pozwoli na efektywne pozbycie się dodatkowych kilogramów. Przedstawiamy kilka wskazówek, które wyjaśnią, dlaczego odchudzanie nie jest tak skuteczne, jakbyśmy tego oczekiwali. Wprowadzenie tych kilku łatwych zasad do naszego codziennego życia z pewnością pozytywnie wpłynie na nasz organizm i zdecydowanie przyspieszy pozbycie się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej.

Nie możesz skutecznie schudnąć? Oto lista najczęściej popełnianych błędów

1. Postaw na interwały



Trening interwałowy jest uznawany za najbardziej skuteczny w walce ze zbędną tkanką tłuszczową. Jest krótki, intensywny i przede wszystkim bardzo efektywny. Polega na przeplataniu wysiłku o dużej intensywności z wysiłkami o niskiej intensywności.

Przykładowo robimy przez 15 sekund bieg w miejscu na 30 proc. swoich możliwości a następnie burpeesy na 90 proc. możliwości przez 45 sekund. Warto wiedzieć, że chodzi tutaj o rodzaj treningu, a nie konkretny zestaw ćwiczeń.



2. Dlaczego objadanie się przed telewizorem nie jest dobrym pomysłem



Któż z nas oglądając ulubiony serial na Netfliksie nie sięgał po niezdrowe przekąski? Tymczasem dietetycy zwracają uwagę na fakt, iż chipsy, krakersy, słone paluszki czy ciastka zjedzone wieczorem to prawdziwa bomba kaloryczna, która w dodatku utrudni nam zasypianie.

Jeśli już naprawdę nie wyobrażamy sobie spędzania filmowych wieczorów bez przekąsek, warto postawić na zdrowe posiłki takie jak pieczone frytki z warzyw, jogurt czy owoce.



3. Pijesz za dużo napoi energetycznych

Napoje izotoniczne pozwalają na uzupełnienie niedoborów wody, elektrolitów, soli mineralnych i witamin w organizmie. Wiele osób nie wyobraża sobie treningu bez ich spożycia. Tymczasem przy wybieraniu izotoników warto patrzeć na skład. Jeśli nie możemy przygotować napoju sami, wybierajmy takie, które nie zawierają sztucznych konserwantów, słodzików, cukru, syropu glukozowo-fruktozowego oraz innych polepszaczy smaku. W przeciwnym razie zafundujesz swojemu organizmowi mnóstwo pustych kalorii.





4. Batony proteinowe też mają kalorie



Batony proteinowe są polecane jako szybka przekąska po treningu o dużej zawartości białka i węglowodanów. Warto jednak pamiętać o tym, że w wielu tego typu produktach znajdują się także substancje, które mogą się przyczyniać do zwiększenia naszej wagi m.in. cukry, tłuszcze nasycone, środki wypełniające czy sztuczne substancje słodzące.

Tymczasem wiele osób uważa, że skoro na etykiecie widnieje napis protein to automatycznie oznacza, że produkt nie ma żadnych kalorii i nie tuczy. Batony są dobrą formą uzupełnienia energii, jednak z pewnością nie powinniśmy jeść ich po każdym treningu!



5. Jeden chips jeszcze nikomu nie zaszkodził?

Jeden cukierek czekoladowy, bo koleżanka z pracy ma imieniny; zimna kawa z bitą śmietaną w drodze do domu, paczka chipsów przed telewizorem - po całym dniu podobnych przekąsek wydaje nam się, że tak naprawdę nic nie zjedliśmy. Efekt jest taki, że odczuwamy głód, ponieważ w ciągu dnia dostarczyliśmy organizmowi wyłącznie pustych kalorii. Jeśli mamy ochotę na słodycze zdecydowanie lepiej wybrać np. batonik z daktyli. A zamiast krakersów pochrupać owoce. Wysokoprzetworzone przekąski są prawdziwą bombą kaloryczną, a zjadane w większej ilości sprawiają, że zamiast chudnąć - tyjemy.





6. Jesz nieregularnie



Pomijanie posiłków wcale nie sprawi, że schudniemy szybciej. Wręcz przeciwnie. Długie godziny bez jedzenia szkodą naszym wysiłkom. Nie tylko spowalniają metabolizm, ale w wielu przypadkach prowadzą do napadów głodu i zajadania go niezdrowymi przekąskami w zdecydowanie za dużej ilości.

Dlatego najkorzystniejsze dla naszego organizmu będzie spożywanie trzech większych posiłków oraz dwóch mniejszych przekąsek w miarę regularnych odstępach. A jeśli nie mamy czasu na zjedzenie posiłku, trzymajmy zawsze w torebce zdrowy baton daktylowy lub owoce.



7. Pijesz za mało wody



Regularne picie wody to podstawa skutecznego odchudzania. I chodzi tu u wodę mineralną, nie smakową z dodatkiem cukru i syropu glukozowo-fruktozowego. Każdego dnia powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi około 1,5-2 litry wody. Co ważne - powinniśmy pić regularnie przez cały dzień, a nie nagle pod wieczór wypić 2 litry wody.

Regularne nawadnianie pozwoli na utrzymanie organizmu w zdrowiu, a także zapobiega spadkom kondycji fizycznej i umysłowej. Picie zbyt małej ilości wody może skutkować rozdrażnieniem, zmęczeniem, problemami ze snem, bólami głowy i zaburzeniami ciśnienia tętniczego krwi.



8. Stres jest największym wrogiem skutecznej diety

Początkowo stres zdecydowanie hamuje nasz apetyt. W dłuższej perspektywie ma jednak fatalny wpływ na proces utraty wagi. Badania wykazały, że przy przewlekłym stresie kortyzol wpływa na zwiększanie masy ciała. Wiele osób próbuje zajadać stres tłumacząc samemu sobie, że jeden batonik po ciężkim dniu jeszcze nikomu nie zaszkodził. W ten sposób tak naprawdę szkodzą sami sobie i niejako sabotują wysiłki podejmowane w związku z utratą wagi. Aby się odstresować zdecydowanie lepiej poćwiczyć, spotkać się ze znajomymi albo poczytać wciągającą książkę.





9. Sen, sen i jeszcze raz sen

Siedzenie do późnych godzin przed telewizorem i wczesne wstawanie, bezsenność czy wybudzenie się w środku nocy to plaga naszych czasów. Tymczasem eksperci zwracają uwagę na fakt, iż sen krótszy niż siedem godzin na dobę może spowolnić metabolizm. Ponadto, w czasie snu nasze ciało się regeneruje. Osoby, które śpią mniej niż 6-8 godzin na dobę są znacznie bardziej podatne na infekcje i choroby. A poza tym są zbyt zmęczone, aby wykonać dobry trening.





10. Nie prowadzisz dzienniczka

Najnowsze badania wskazują, że osoby, które szczegółowo zapisują wszystkie spożywane przez siebie posiłki, osiągają lepsze efekty przy odchudzaniu, a także wyrabiają w sobie pozytywne nawyki żywieniowe, które pozwalają na długotrwałe utrzymanie efektów diety. Dzienniczek potraw można prowadzić w aplikacjach na smartfony np MyFitnessPal lub w tradycyjnych notatnikach. Forma ma znacznie mniejsze znaczenie niż regularność. Warto również z wyprzedzeniem zaplanować sobie cały tydzień i wyznaczyć czas na regularne treningi.

