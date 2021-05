Jedz takie kolacje, a zmniejszysz ryzyko chorób serca o 10 procent

Jedzenie roślinnych kolacji może zmniejszyć ryzyko chorób serca nawet o 10 procent. Eksperci z Harbin Medical University przebadali dane prawie 28 tys. dorosłych. Przeanalizowali je pod kątem diety i dostarczanych organizmowi składników. Wnioski pokazały ciekawe związki między białkiem, węglowodanami i tłuszczami a porami ich przyjmowania. Dobrą wiadomością dla mięsożerców jest fakt, że nie muszą rezygnować z ulubionych potraw, a jedynie jeść je wcześniej.

Spożywanie zaś totalnie roślinnych posiłków w porze kolacyjnej jest bardzo dobre dla zdrowia. Niewydolności serca, zawały i udary zabijają prawie 18 mln osób rocznie na całym świecie. Zredukowanie mięsa, jedzenie większej ilości warzyw i owoców to właściwa droga nie tylko dla tych z problemami z sercem i krążeniem.

– Pora spożywania posiłków wraz z jakością pożywienia to ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, szukając sposobów na zmniejszenie ryzyka chorób serca. Nasze badanie wykazało, że osoby, które jedzą roślinne kolacje z większą ilością nienasyconych tłuszczów, zmniejszyły ryzyko chorób serca o dziesięć procent – powiedział autor badania Ying Li z Uniwersytetu Medycznego w Harbin w Harbinie w Chinach

Warzywa i owoce na... kanapkę. Przepisy

Dobrym sposobem na zwiększenie ilości spożywanych warzyw i owoców jest stosowanie ich jako... zamiennika chleba. Poniżej zebraliśmy pomysły na przepisy z nieoczywistymi zamiennikami pieczywa.

Grillowane bakłażany



Wiele osób lubi grillowane bakłażany. Czemu więc nie użyć ich na kanapkę? Cienkie plastry tego bogatego w błonnik warzywa doskonale sprawdzą się np. w towarzystwie koziego sera.





Sałata





Liście sałaty lodowej, rzymskiej czy masłowej to idealny składnik zarówno do wrapów, jak i kanapek. Sztywne liście mogą posłużyć nam do stworzenia kanapki z naszymi ulubionymi składnikami. Bardziej wiotkie i duże dobrze sprawdzą się we wrapach. W środku umieścić można m.in. oliwki, ser czy pokrojone pomidorki cherry.



Kapusta



Kapusta - włoska, biała czy pekińska, podobnie jak sałata, może służyć za podstawę do kanapek lub wrapów. Choć rzadko tak o niej myślimy, kapusta jest warzywem o licznych właściwościach zdrowotnych. To dodatkowy argument, obok niskiej wartości kalorycznej, by zastąpić nią chleb!



Papryka





Papryka jest często stosowana jako dodatek do sałatek. Przyrządzamy ją także na ciepło – choćby na grillu czy w zapiekankach.

Jeśli uwielbiacie paprykę, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by jej szerokie plastry potraktować jako „podkład” pod kanapkę. To dobry pomysł, żeby obniżyć kaloryczność posiłku, ale też alternatywa dla osób z nietolerancją glutenu.



Pomidory





Pomidory mają w naszym kraju liczne rzesze zwolenników. Jednym z najpopularniejszych ich zastosowań, jest właśnie to „na kanapkę”. Gdy z tej kanapki odejmiemy chleb, plaster pomidora będzie idealną „podstawką” dla kolejnych składników. Jeśli chodzi o dodatki – postawmy na nasze ulubione. Doskonale sprawdzą się także same plastry pomidora pokropione oliwą i posypane świeżo siekaną bazylią.



Grillowana cukinia



Cukinia to warzywo, które ma wiele zalet. Jest bogate w przeciwutleniacze, ma niski indeks glikemiczny, a jego dość neutralny smak pozwala na eksperymenty w kuchni. Jednym z nich z pewnością będzie przygotowanie kanapek z grillowaną cukinią. Tutaj bardziej sprawdzi się prawdopodobnie forma wrapa – do środka można włożyć m.in. pomidory czy ser.





Pokrojone w plastry jabłko





Tak, dobrze czytacie. Przy odrobinie fantazji, można łatwo wyczarować kanapkę z jabłkiem w roli głównej. To propozycja szczególnie dla tych, którzy wyobrażają sobie śniadanie czy przekąskę bez mięsa, za to mają ochotę na coś słodkiego.

Owocowe śniadanie to banał. Będziemy potrzebować pokrojonego w plastry jabłka z wydrążonymi gniazdami nasiennymi. Na tak przygotowany spód można położyć np. twaróg i polać miodem czy też posmarować jabłko masłem orzechowym i udekorować orzechami.



Grillowane plastry ananasa





Plastry ananasa, podobnie jak jabłka, mogą zastąpić chleb w przekąskach. Grillowany ananas to doskonała propozycja dla osób, które nie boją się łączyć smaków słodkich ze słonymi. Na wierzch zdjętego z grilla plastra ananasa można położyć m.in. kozi ser i zapiec całość. Dla smaku można polać miodem bądź posypać cynamonem.



Ogórki





Ogórki mają zasłużone miejsce w kuchni ze względu na swoje walory smakowe, szerokie zastosowanie i niską kaloryczność. Grubsze plastry ogórka (surowego, ale też kwaszonego) sprawdzą się jako podkład do kanapki, na którym można ułożyć kolejne składniki, np. biały ser czy wędlinę. W cieńsze plastry można z kolei zawinąć dowolne dodatki, robiąc coś w spring rollsów. Prawda, że to ciekawsze, niż zwykła kanapka z plasterkiem ogórka?



Ziemniaki



Choć to warzywo, które kojarzy się z wysoką zawartością węglowodanów, stosowanie go jako zamiennika chleba nie jest pozbawione sensu. Ziemniaki zawierają bowiem złożone węglowodany. Te z kolei polecić można w szczególności osobom wykonującym trening cardio.

