Naturalne sposoby walki z migreną. O tych produktach trzeba pamiętać

Są takie osoby, które odczuwają ból głowy sporadycznie, ale są również i tacy, którzy borykają się z powtarzającymi się migrenami. Pulsujący ból bywa na tyle silny, że utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Wraz z bólem mogą wystąpić także inne objawy, takie jak: wrażliwość na światło, hałas lub zapachy, nudności, utrata apetytu, a także ból brzucha.

Warto pamiętać zatem, że odpowiedni dobór spożywanych produktów, a także napojów może mieć wpływ na zmniejszenie częstotliwości i osłabienie nasilenia występujących bólów głowy. Przedstawione poniżej produkty nie przyniosą w trybie natychmiastowym ulgi, ale regularne ich spożywanie może pozytywnie przełożyć się na samopoczucie.

Sposoby na walkę z migreną

Łosoś



Badania naukowców wykazały, że magnez, witamina B2, witamina B12 i koenzym Q10 mogą pomóc w zapobieganiu migrenom. Te cztery składniki występują w rybach, a dostarczyć ich organizmowi można spożywając np. tuńczyka, a także łososia.





Orzechy włoskie i awokado



Orzechy włoskie i awokado są bogate zarówno w kwasy tłuszczowe omega-3 jak również magnez. Ich regularne spożywanie może wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości występowania bólów głowy.





Jajka



Jajka są bogate w ryboflawinę i z tego względu ważne, żeby wprowadzić je do diety, jeżeli często odczuwasz bóle głowy. Doktor Meryle Diamond zaznacza, że zachęca pacjentów do spożywania posiłków podczas bólów migrenowych, nawet jeśli odczuwają mdłości, a wszystko po to, żeby ich organizm miał pewność, że „coś” dostanie.



Picie wody



Jedną z najważniejszych zasad, których musisz przestrzegać, aby przeciwdziałać migrenom, jest zachowywanie wysokiego poziomu nawodnienia organizmu. Pamiętaj, aby pić dużo wody!





Imbir



Jeśli podczas migreny odczuwasz nudności, imbir może rozwiązać Twój problem. - Imbir jest naprawdę dobrym, naturalnym produktem, który zapobiega nudnościom - potwierdza dr Meryle Parikh. Dobrym sposobem na zniwelowanie dolegliwości może być dodanie pokrojonego imbiru do wody.





Kawa



Jeżeli pijesz kawę sporadycznie, ten czarny płyn może być dobrym narzędziem w walce z bólem głowy. Ponieważ kawa ma działanie moczopędne, doktor Diamond zaleca, aby po wypiciu filiżanki kawy, wypić również filiżankę wody. Czytaj też:

