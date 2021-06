Makłowicz pokazał przepis na idealną sałatkę ziemniaczaną. Jak ją zrobić w prosty sposób?

Robert Makłowicz to niekwestionowany autorytet kulinarny. Ostatnio postanowił udać się do Chorwacji, gdzie próbował lokalnych smaków. Kucharz przygotował specjalną wersję sałatki ziemniaczanej, którą można dodawać m.in. do ryb czy owoców morza. Jak przygotować danie według Makłowicza?

Makłowicz i przepis na sałatkę - składniki

Według Roberta Makłowicza idealna sałatka powinna się składać z następujących składników:

ziemniaki w mundurkach

łyżka kaparów

czerwona cebula

świeża natka pietruszki

czerwony ocet winny

oliwa z oliwek

sól



Makłowicz i przepis na sałatkę - jak zrobić?

Aby nasza sałatka była naprawdę idealna, trzeba przede wszystkim zadbać o główny składnik, czyli ziemniaki. Według przepisu trzeba je umyć, zalać wodą, dodać szczyptę soli i gotować do miękkości w mundurkach. W tym czasie w misce można przygotować sos: wlać ocet winny oraz sól, oliwę i wymieszać. Kolejny krok to pokrojenie cebuli i natki pietruszki oraz kaparów w drobną kostkę. Warzywa dodajemy do sosu. Kiedy ziemniaki będą już gotowe, trzeba je obrać i również pokroić w kostkę. Na koniec polać sosem i doprawić solą. Delikatnie mieszamy, po czym wstawiamy na około godziny do lodówki. Sałatka jest już gotowa!

Ziemniaki - wartości odżywcze

Ziemniaki są doskonałym źródłem wielu witamin i minerałów. Zawierają wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, miedź, mangan i selen. Zarazem nie zawierają szkodliwego dla niektórych glutenu. Są bardzo uniwersalnym warzywem, dlatego też goszczą na naszych stołach od wieków.

