Chcesz szybciej schudnąć? Łącz ze sobą te produkty, efekt będzie spektakularny!

Dietetycy podkreślają, że nie da się zgubić kilku dodatkowych kilogramów w tydzień, w dodatku bez żadnego wysiłku. Aby odchudzanie przyniosło oczekiwane efekty, trzeba przede wszystkim postawić na zdrową diet, bogatą w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste, a także regularnie ćwiczyć.

Bilans kaloryczny - co to jest?

Aby skutecznie zredukować masę ciała, dzienny bilans kaloryczny musi być ujemny. Wówczas organizm będzie wykorzystywał zmagazynowane zapasy energii np. te w postaci tkanki tłuszczowej, dzięki czemu odchudzanie będzie efektywne. Deficyt kaloryczny pojawi się wtedy, gdy liczba spożywanych i dostarczanych organizmowi kalorii będzie mniejsza niż liczba kalorii wydatkowanych (na którą składa się m.in. aktywność fizyczna).

Chociaż nie ma jednego, uniwersalnego wzorca diety, jest kilkanaście wskazówek, do których warto się stosować, aby nie tylko przyspieszyć odchudzanie, ale przede wszystkim zrobić to w sposób zdrowy i zachować efekty na dłużej. Bo chyba nie ma nic gorszego niż włożenie wysiłku w dietę, której efekty będą widoczne przez kilka tygodni, po których wszystko wróci do stanu sprzed rozpoczęcia odchudzania.

Łączenie tych produktów pomoże szybciej schudnąć

Komponując dzienny jadłospis warto pamiętać, że niektóre produkty w połączeniu z innymi będą miały dużo silniejsze działanie prozdrowotne a zawarte w nich składniki mineralne czy witaminy będą szybciej wchłonięte przez nasz organizm.

Płatki owsiane z orzechami i nasionami



Owsianki powinny zagościć na stałe w menu osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu, ponieważ w znacznym stopniu zmniejszają ilość wchłanianego cholesterolu do krwi. Warto dodać, że płatki owsiane zalecane osobom chorym na cukrzycę z uwagi na regulację gospodarki węglowodanowej.

Płatki owsiane są idealnym źródłem wielu składników odżywczych m.n. błonnika pokarmowego, potasu, wapnia, magnezu oraz żelaza. Ponadto, zawierają rozpuszczalne w wodzie beta-glukany, które mają korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową. Spożywanie płatków owsianych dobrze wpływa na działanie układu pokarmowego - błonnik reguluje pracę jelit. Owsianki będą jeszcze lepiej wpływać na nasz organizm, gdy dodamy do nich orzechy i nasiona bogate w błonnik oraz przeciwutleniacze np migdały, orzechy włoskie czy nasiona chia.



Zielona herbata i cytryna



Wypełniona katechinami i innymi bogatymi przeciwutleniaczami zielona herbata może być dobrym detoksykantem. Jest to wyjątkowo niskokaloryczny napój dodający energii. Picie nawet 3-4 filiżanek dziennie może zdziałać cuda w stabilizacji ciśnienia krwi i utrzymaniu wagi w ryzach.

Dodanie do zielonej herbaty soku z cytryny może pomóc naszemu organizmowi lepiej wchłonąć składniki odżywcze i sprawić, że będzie jeszcze lepiej smakować!Dodatkowo cytryna jest doskonałym źródłem witaminy C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy i wraz z flawonoidami usuwa toksyny z organizmu.



Warzywa z kurczakiem lub tofu



Warzywa powinny być uwzględnione w każdej diecie. I to w sporych ilościach. Zawierają nie tylko dużo błonnika, ale są bogate w składniki odżywcze oraz minerały, które poprawiają metabolizm. A w efekcie prowadzą do spalania tłuszczu i utraty wagi. Aby nasz posiłek był pełnowartościowy, można dodać do nich kurczaka, ser lub tofu, które jest idealnym źródłem pełnowartościowego białka.



Kawa z cynamonem



Kofeina zawarta w kawie jest znana przede wszystkim ze swoich pobudzających właściwości. Warto pamiętać, że jest również naturalnym źródłem przeciwutleniaczy, które chronią komórki przed uszkodzeniem i ma działanie moczopędne. Dietetycy podkreślają, że na nasz organizm pozytywnie wpływa jedynie zwykła kawa bez dodatków. Słodka latte z cukrowym syropem i bitą śmietaną z pewnością nie pomoże w utracie wagi.

Smak kawy zamiast cukrem można podbić cynamonem. Zmielona kora cynamonowca cejlońskiego ma właściwości antynowotworowe, a ponadto może zapobiec rozwojowi chorób neurodegradacyjnych i wspomóc ich leczenie. Cynamon zwalcza również stany zapalne i obniża poziom cukru.

Zawiera hormon sytości, który sprawia, że ​​czujesz się pełny, a nawet zmniejsza łaknienie i napady głodu, Zawiera substancję chemiczną, aldehyd cynamonowy, który pomaga przyspieszać metabolizm. Cynamon stosowany w jakiejkolwiek formie zmusza komórki tłuszczowe w ciele do pracy nawet wtedy, gdy organizm pozostaje nieaktywny.



Ziemniaki z pieprzem



Ziemniaki przez wiele lat były owiane złą sławą. Uważano, że są źródłem wielu zbędnych kalorii i złych węglowodanów, które prowadzą do przyrostu wagi. Tymczasem warto zwrócić uwagę na fakt, iż warzywa te są bardziej bogate w błonnik niż płatki owsiane lub brązowy ryż.

Już niewielka ilość zapewnia uczucie sytości, a połączenie ziemniaków z pieprzem może również przyspieszyć metabolizm. Pieprz zawiera niezbędny ekstrakt, piperynę, która obniża poziom cholesterolu i przyspiesza odchudzanie. Warto jednak pamiętać, że dla naszej diety całkowicie przeciwskuteczne będą ziemniaki smażone lub oblane wysokokalorycznym sosem.



Jajka z olejem kokosowym



Jajka są jednym z najlepszych produktów wspomagających odchudzanie. Są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które jest łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Zawierają również witaminy A, D, E i K oraz witaminy z grup B. Są także bogate w potas, fosfor, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk oraz selen. Mają bardzo korzystny skład tłuszczu. Na 5 g tłuszczu zawartego w jednym jajku (żółtku) tylko 0,1 g stanowią „złe” nasycone kwasy tłuszczowe.

Aby podkręcić działanie prozdrowotne jajek i przyspieszyć odchudzanie, warto przygotować jajka na oleju kokosowym, który ma działanie antybakteryjne a dzięki zawartości kwasów MCT jest trawiony z pominięciem insuliny, a więc nie podnosi jej poziomu we krwi. Czytaj też:

10 produktów, których lepiej unikać, by nie mieć raka jelita grubego