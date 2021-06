Cynk obniża ciśnienie! Oto jego najlepsze naturalne źródła – ściąga (nie tylko) dla nadciśnieniowców

Na trop najnowszego odkrycia opisanego na łamach „Nature Communications” naukowcy z kilku ośrodków badawczych na świecie wpadli dzięki temu, że wcześniej skupili się na chorobie Alzheimera i analizowali, jak na mózg chorych może wpływać cynk. Podczas badań laboratoryjnych na zwierzętach okazało się, że pierwiastek ten znacząco wpływał na obniżenie ciśnienia krwi.

Nadciśnienie – skutek uboczny niedoboru cynku

Dalsze prace badawcze z udziałem ludzi potwierdziły, że działanie cynku mogło być do tej pory niedoceniane, bo naczynia krwionośne w mózgu i sercu są dużo wrażliwsze na ten składnik niż wcześniej sądzono (na dodatek geny kontrolujące jego poziom w organizmie mają związek z podatnością na choroby serca, a samo nadciśnienie może być efektem ubocznym niedoboru tego pierwiastka).

Choć naukowcy ostrzegają przed wyciąganiem pochopnych wniosków i tłumaczą, że samo zwiększenie produktów zawierających cynk lub suplementów diety, które go zawierają, nie wystarczy do tego, by pomóc osobom cierpiącym na nadciśnienie (w tym celu konieczne jest bowiem opracowanie innowacyjnych leków na nadciśnienie wykorzystujących nieznane wcześniej działanie cynku). Warto jednak włączyć do codziennej diety produkty bogate w ten pierwiastek.

Jak działa cynk? Co się dzieje, gdy go nam brakuje?

Od dawna wiadomo, że cynk pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie – chroni układ odporności przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi lub grzybiczymi, ma dobry wpływ na trzustkę oraz jelita, wzmacnia włosy i paznokcie, wspomaga leczenie cukrzycy, trądziku, łuszczycy i chorób reumatycznych, a także pomaga na problemy z prostatą, reguluje cykl miesiączkowy i wpływa na potencję. Zapobiega też zapaleniu spojówek, poprawia koncentrację i redukuje szumy uszne.

Jeśli zaś mamy niedobór cynku, to oprócz suchości w ustach, żylaków, osłabienia zmysłu węchu i smaku, może nam także grozić anemia i kurza ślepota (niektóre badania publikowane w trakcie pandemii COVID-19 wskazywały także, że brak tego pierwiastka może zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem i sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na zapalenie płuc i choroby układu oddechowego).

Zapotrzebowanie na cynk – normy dzienne

W ciągu dnia kobiety powinny spożywać około 13 mg cynku (kobiety w ciąży – 16 mg, a matki karmiące – 21 g). Zapotrzebowanie na ten składnik w przypadku mężczyzn wynosi zaś około 16 mg na dobę.

Jakie produkty są najlepszym źródłem cynku? Oprócz ostryg, które w 100 g zawierają aż 37,9 mg cynku, wątróbki cielęcej, która ma 8,4 mg cynku w 100 g, a także sera ementalera (4,4 mg cynku na 100 g) i szpondera, czyli wołowych żeberek (4 mg cynku na 100 g) bogate w cynk są także rośliny, choć ich przyswajalność jest mniejsza. Które z nich mają go najwięcej?

Roślinne źródła cynku w pożywieniu

Sezam



10,2 mg cynku w 100 g



Siemię lniane



7,8 g cynku w 100 g



Pestki dyni



7,5 mg cynku w 100 g



Otręby pszenne



7,27 mg cynku w 100 g



Kakao



6,6 mg cynku w 100 g



Orzechy nerkowca



5,8 mg cynku w 100 g



Nasiona słonecznika



5 mg cynku w 100 g



Boczniaki



3,85 mg cynku w 100 g

Dwa małe opakowania tych grzybów mogą zaspokoić nawet 48 proc. dziennego zapotrzebowania na cynk.



Grzyby shitake



3,83 mg cynku na 100 g

Jedno małe opakowanie tych suszonych grzybów zapewnia około 48 proc. dziennego zapotrzebowania na cynk.



Kasza gryczana



3,50 mg cynku na 100 g



Soczewica



3,3 mg cynku w 100 g

Jeśli jesteśmy na diecie roślinnej warto włączyć do menu m.in. kotlety z soczewicy, które są wartościowym zamiennikiem mięsa.



Orzeszki ziemne



3,27 mg cynku w 100 g



Fasola



3,21 cynku w 100 g



Płatki owsiane



3,1 cynku w 100 g



Żółtko jaj



3,1 mg cynku w 100 g



Migdały



3,1 mg cynku w 100 g



Sałata radichhio



3,1 mg cynku w 100 g

Jedna mała główka tej sałaty może pokryć około 39 proc. dziennego zapotrzebowania na cynk.



Ciecierzyca



2,86 mg cynku w 100 g



Pieczarki



2,85 mg cynku w 100 g



Tofu



2,88 mg cynku w 100 g (a właściwie 1,93 uwzględniając przyswajalność).



Pistacje



2,8 mg cynku w 100 g



Quinoa i dziki ryż



Choć w czarnym ryżu jest 3,3 mg cynku na 100 g, to nasz organizm przyswaja około 2,24 mg tego składnika. W takiej samej ilości quinoa znajduje się zaś 2,7 mg cynku, a nasze ciało przyswaja z tego około 1,83 mg).Czytaj też:

