Najzdrowsza przekąska na lato – jak zrobić guacamole w... 2 minuty?

Historia guacamole sięga czasów Azteków. Choć w Polsce ten dodatek do dań uznawany jest za dosyć egzotyczną potrawę, to w ostatnich latach bije rekordy popularności i jest coraz lepiej znany – zwłaszcza wśród młodych ludzi. Doskonale sprawdza się z kukurydzianymi chipsami, jako przystawka lub pyszna pasta do kanapek, którą można przygotować dosłownie w 2 minuty. Polecamy!

Błyskawiczny przepis na guacamole z różnymi dodatkami

Składniki:

dojrzałe awokado

pomidor posiekany na drobną kostkę

pół pokrojonej drobno czerwonej cebuli

pół papryczki jalapeño (można pominąć, jeśli nie lubimy ostrego, pikantnego smaku)

sok wyciśnięty z 1 limonki

sól, pieprz do smaku

Inne dodatki do wyboru:

drobno pokrojony smażony bekon

ser do posypania na wierzch

kukurydza z puszki

ugotowana czerwona fasola (może być z puszki)

kilka upieczonych wcześniej ząbków czosnku

wędzone papryczki (chipotles) do smaku

Przekrój na pół awokado i pozbądź się pestki. Wymieszaj wszystkie składniki na gładką masę i... zajadaj np. z ulubionymi chipsami kukurydzianymi. Nie warto wyrzucać pestki. Wystarczy nakłuć ją wykałaczkami z 4 stron i umieścić nad szklanką z wodą, by po pewnym czasie roślina zaczęła wypuszczać korzenie (wymaga to sporo czasu i cierpliwości).

