10 produktów, które zawierają najwięcej soli – możecie być całkiem zaskoczeni

Co za dużo, to niezdrowo – zwłaszcza w przypadku soli. Choć statystyczny Polak zjada jej coraz mniej, to nadal w naszym codziennym menu jest zbyt dużo słonego smaku. W których pokarmach jest najwięcej sodu? Warto zapoznać się z poniższą listą.

Im więcej jemy soli, tym mamy... większy apetyt – tę prostą zależność wykorzystuje wielu producentów wysokoprzetworzonej żywności, którzy mogą w ten sposób zwiększyć zyski. Jeśli przed seansem filmowym w kinie zaopatrzymy się w popcorn, to więcej niż pewne, że będzie tak mocno posolony, byśmy przypadkiem nie zapomnieli o tym, by popić go dodatkowo zakupionym napojem. Na słonym dopingu, czyli dlaczego Polacy spożywają za dużo soli? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet zwykłe mrożonki mogą zawierać ogromne ilości soli (1 kawałek mrożonej pizzy czasami ma nawet ponad 900 mg sodu). Popularne zupki chińskie często także mają w składzie takie dawki soli, które przekraczają dozwolone, dobowe normy – dlatego tak ważne jest dokładne czytanie oznakowań na etykiecie. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu dnia nie powinniśmy spożywać więcej niż około 5 g soli (1 płaską łyżeczkę od herbaty). Podstawowym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna (czyli chlorek sodu). Szacuje się, że 5 g soli kuchennej to około 2000 mg sodu. Eksperci zajmujący się żywieniem uznają, że przeciętny Polak zwykle dwukrotnie (a czasem nawet trzykrotnie) przekracza zalecane dawki soli. Czytaj też:

10 produktów, których lepiej unikać, by nie mieć raka jelita grubego Jak nam szkodzi sól? Nadmiar soli w codziennym pożywieniu naraża nas na nadciśnienie tętnicze, grozi udarem mózgu, zawałem czy niewydolnością serca. Może też przyczyniać się do otyłości i wzrostu zachorowań m.in. na raka żołądka, osteoporozę czy kamicę nerkową lub różne inne choroby nerek. Wiele osób niestety nie zdaje sobie sprawy z tego, że sól może być ukryta w wielu zwyczajnych produktach, które nie zawsze wydają się nam zbyt słone (nawet w... ultrasłodkich batonikach z czekoladą). Warto sprawdzić, gdzie jest jej nadzwyczaj dużo. W których produktach jest najwięcej soli? Wędzone ryby



łosoś wędzony 3.68 mg sodu w 100 g (1470 g soli w 100 g)dorsz wędzony 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)makrela wędzona 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)śledź marynowany 2.63 mg sodu w 100 g (1050 g soli w 100 g)śledź w oleju 1.41 mg sodu (562 g soli w 100 g)śledź w sosie pomidorowym 1.37 sodu w 100 g (548 g soli w 100 g)tuńczyk w wodzie 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)tuńczyk w oleju 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)

* szacuje się, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli















Wędliny





salami popularne 3.27 mg sodu w 100 g (1307 g soli w 100 g)kiełbasa podwawelska 2.54 mg sodu w 100 g (1017 g soli w 100 g)kiełbasa zwyczajna 2.12 mg sodu w 100 g (848 g soli w 100 g)







Płatki kukurydziane



Płatki śniadaniowe mają 2.92 mg sodu w 100 g (1167 g soli w 100 g)





Sery





Ser typu "Feta": 2.75 mg sodu w 100 g (1100 g soli w 100 g)Ser camembert pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (966 g soli w 100 g)Ser brie pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (880 g soli w 100 g)Ser edamski tłusty: 1.55 mg sodu w 100 g (618 g soli w 100 g)











Chipsy i słone przekąski



Chipsy paprykowe zawierają 2.15 mg sodu w 100 g (859 g soli w 100 g), pełne soli (jak sama nazwa wskazuje) są także... słone przekąski. Warto też uważać na popcorn i dodatkowo go nie dosalać.







Gotowe sosy



Musztarda ma 1.9 mg sodu w 100 g (760 g soli w 100 g). Dużo soli może zawierać też keczup (907 mg w 100 g). Absolutnym rekordzistą jest zaś sos sojowy, który w zaledwie jednej łyżeczce może mieć aż 1000 mg soli.





Pieczywo





Bułki bagietki – 1.78 mg sodu w 100 g (710 g soli w 100 g)Groszek ptysiowy – 1.32 mg sodu w 100 g (529 g soli w 100 g)Bułki grahamki – 1.18 mg sodu w 100 g (473 g soli w 100 g)Bułki kajzerki – 1.16 mg sodu w 100 g (463 g soli w 100 g)Chleb żytni jasny –1.14 mg sodu w 100 g (456 g soli w 100 g) Chleb baltonowski – 1.09 mg sodu w 100 g (434 g soli w 100 g)Bułki i rogale maślane – 1 mg sodu w 100 g (398 g soli w 100 g)Pumpernikiel – 0.99 mg sodu w 100 g (395 g soli w 100 g)Bułki pszenne zwykłe – 0.95 mg sodu w 100 g (379 g soli w 100 g)Chleb żytni razowy litewski – 0.89 mg sodu w 100 g (357 g soli w 100 g)Chałka – 0.7 mg sodu w 100 g (279 g soli w 100 g)





















Kiszonki





Ogórek kwaszony: 1.76 mg sodu w 100 g (703 g soli w 100 g)Ogórek konserwowy: 0.97 mg sodu w 100 g (389 g soli w 100 g)Kapusta kwaszona: 0.65 mg sodu w 100 g (260 g soli w 100 g)









Batony





Baton” Snickers”: 0.9 mg sodu w 100 g (359 g soli w 100 g)Baton” MilkyWay”: 0.61 mg sodu w 100 g (242 g soli w 100 g)Baton „Mars”: 0.47 mg sodu w 100 g (186 g soli w 100 g)









Konserwy, marynaty i produkty typu instant



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że choć świeże warzywa zawierają śladowe ilości sodu, to jednak zupełnie inaczej jest po ich zakonserwowaniu.

Kubek kukurydzy z puszki może mieć 0,73 g sodu, zielony groszek konserwowy ma w 100 g 0,45 mg sodu i 178 g soli, a 100 g marynowanych oliwek około 9 g (warto przed spożyciem dokładnie przepłukać je wodą).

Lepiej też uważać na gotowe soki warzywne, bo te bez obniżonej ilości sodu mogą zawierać zbyt dużo soli. Jeszcze większą ostrożność należy zachować przy spożywaniu zupek z puszki, chińskich zupek lub zup rozpuszczalnych typu instant, bo w jednej porcji może kryć się wielokrotnie więcej soli niż zaleca się w ciągu doby. Czytaj też:

