Jak zrobić ratatuj? Przepis na bajecznie pyszne danie, które podbiło świat

Nie bez powodu w popularnej animacji jedną z głównych ról odgrywa danie składające się wyłącznie z warzyw. Dzięki temu miliony dzieci (i dorosłych) na całym świecie przekonało się do tego, by spróbować zjeść to, co zasmakowało samemu Antonowi Ego, przed którego opinią drżały najsłynniejsze francuskie restauracje.

Ratatuj to prosta, jarska potrawa, która od lat święci triumfy nie tylko nad Sekwaną. Uwielbiają ją zarówno weganie i wegetarianie, jak i pospolici mięsożercy, a nawet... małe szczurki słynące z niezwykłych kulinarnych zdolności. Podpowiadamy, w jaki sposób najłatwiej zrobić wartościowy, roślinny posiłek, którym nieustannie zachwyca się świat.

Przepis na ratatuj. Najprostszy sposób na pożywne danie

Składniki:

2 kolorowe cukinie (najlepiej zielona i żółta)

2 niewielkie bakłażany lub jeden większy

2 pomidory (można je obrać wcześniej ze skórki)

1 cebula

1 ząbek czosnku

3 łyżki oleju

500 ml gotowej passaty pomidorowej na sos (można ją przygotować samodzielnie wg instrukcji z poniższego nagrania)

dodatkowe 2 łyżki oleju do sosu

szczypta soli, pieprzu, oregano, słodkiej papryki, bazylii lub tymianku

ewentualnie kilka kawałków pieczonej papryki (jeśli lubimy)

Zaczynamy od wymycia i osuszenia wszystkich warzyw, które w dalszej kolejności należy pokroić na cieniutkie plasterki (można użyć tarki do jarzyn, specjalnych narzędzi lub maszyn krojących).

Potem solimy pocięte na plastry kawałki bakłażana, które warto odstawić na około 30 minut, a po tym czasie je opłukać i osuszyć.

Passatę pomidorową przelewamy do miseczki, dodajemy olej i przyprawy, a następnie wszystko dokładnie mieszamy.

Gotowy sos przelewamy na dno naczynia, w którym będziemy zapiekać ratatuj. Po wypełnieniu spodniej warstwy zaczynamy układać naprzemiennie plasterki warzyw, które skrapiamy olejem, przykrywamy folią aluminiową i wkładamy do piekarnika nagrzanego do około 180 stopni Celsjusza na 45-50 minut. Warto chwilę przed zakończeniem zapiekania (około 10 minut) zdjąć folię z wierzchu potrawy i pozostawić do końca wyznaczonego czasu w piekarniku. Smacznego!

Czytaj też:

Jak zrobić zdrowszą wersję tiramisu? Wystarczą tylko 3 składniki!Czytaj też:

Przepis na francuski klasyk w zdrowszej wersji. Jak zrobić wegański creme brûlée z 4 składników?