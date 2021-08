Przepis na smaczne ciasto z... warzyw – lepsze niż pizza! Jak je zrobić?

Ciasto z warzyw powstaje w błyskawicznym tempie i równie szybko... znika z talerzy. Oto najprostszy sposób na przyrządzenie przekąski, która z pewnością zasmakuje nie tylko jaroszom.

Przepis na ciasto warzywne – idealne dla wegetarian!

Składniki:

3 ziemniaki

3 ostre papryki i połówka łagodnej

2 pomidory

garść szczypiorku

garść pietruszki

4 jajka

250 ml oleju roślinnego

375 ml mleka

szczypta soli i pieprzu

proszek do pieczenia (18 g)

480 g mąki

80 g sera mozzarella

blaszka o wymiarach 20 cm х 30 cm

Do mąki dodajemy olej roślinny, 4 białka jaj razem z żółtkami, mleko, sól, pieprz i proszek do pieczenia, a następnie dokładnie miksujemy wszystkie składniki na gładką masę, do której w dalszej kolejności dokładamy pokrojone na drobne kawałki warzywa.

Potem znów mieszamy ciasto (tym razem za pomocą dużej łyżki) i przekładamy powstałą w ten sposób masę na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, a na wierzch ucieramy mozzarellę.

Ciasto warzywne należy piec w piekarniku rozgrzanym do temp. 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Smacznego!

