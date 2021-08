Kasza jaglana reguluje poziom glukozy i chroni przed cukrzycą. Nowe odkrycie

Od dawna wiadomo, że znana ludzkości od około 8 tys. lat kasza jaglana jest nie tylko jedną z najstarszych, ale i najzdrowszych kasz na świecie. Powstaje z łuskanego ziarna prosa zwyczajnego, ma działanie zasadotwórcze i jest cennym źródłem m.in. żelaza, potasu, wapnia, magnezu, miedzi, witamin z grupy B, witaminy E, lecytyny oraz krzemu (wpływającemu na kondycję włosów, skóry i paznokci), a choć jest lekkostrawna i bezglutenowa, to doskonale rozgrzewa organizm i sprawia, że szybko stajemy się syci. To jednak nie koniec jej zalet.

Nowe właściwości kaszy jaglanej. Naukowcy obalili popularny mit

Ze względu na dosyć wysoki indeks glikemiczny kaszy jaglanej (wynoszący około 70 w 100 g ugotowanego produktu) przez lata odradzano jej spożywanie osobom, które mają problem z cukrzycą lub zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. Okazuje się jednak, że to tylko kolejny mit, który udało się obalić brytyjskim naukowcom z University of Reading na łamach prestiżowego czasopisma „Frontiers in Nutrition”.

Największe przeprowadzone dotąd badania na świecie obejmujące dane z 80 różnych analiz dotyczących w sumie około tysiąca osób z 11 krajów wskazują, że jedzenie kaszy jaglanej wbrew pozorom jest bardzo korzystne zarówno dla osób chorych na cukrzycę, jak i dla tych, którym grozi cukrzyca typu 2 – jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych wysokorozwiniętych społeczeństw.

Kasza jaglana może pomóc chorym na cukrzycę (i nie tylko)

Naukowcom udało się wykazać, że u osób cierpiących na cukrzycę, którzy włączyli kaszę jaglaną do codziennego jadłospisu, poziom glukozy we krwi obniża się od 12 do 15 procent, zaś poziom tzw. hemoglobiny glikowanej (HbA1C) redukuje się nawet o około 17 procent.

Kasza jaglana ma niższy indeks glikemiczny niż biały ryż, kukurydza czy pszenica (bez względu na to, czy ją gotujemy, pieczemy czy przyrządzamy na parze), a jej regularne pożywanie sprawia, że nasz organizm jest skłonny do lepszej odpowiedzi glikemicznej. W przypadku osób z pełnoobjawową cukrzycą daje zaś efekty porównywalne z wynikami osiąganymi w stanie przedcukrzycowym (pośrednim pomiędzy prawidłową tolerancją glukozy a zdiagnozowaną cukrzycą typu 2) – dowodzą badacze.

„Wiedza na temat walorów zdrowotnych tego znanego od czasów starożytnych ziarna dopiero zaczyna rozprzestrzeniać się na całym świecie. Nasze badania wskazują, że kasza z łuskanego ziarna prosa ma obiecującą rolę w zarządzaniu i zapobieganiu cukrzycy typu 2. W porównaniu z innymi zbożami, takimi jak ryż, kukurydza czy pszenica, ma niższy indeks glikemiczny i lepiej obniża poziom glukozy we krwi” – zapewnia prof. Ian Givens z Instytutu Żywności, Żywienia i Zdrowia University of Reading w Wielkiej Brytanii.

Kasza jaglana – inteligentna żywność, która ma dobry wpływ na zdrowie i nie szkodzi planecie

Naukowcy polecają jedzenie kaszy jaglanej nie tylko chorym na cukrzycę, ale także profilaktycznie wszystkim, którym zależy na obniżeniu glukozy, czyli... sporej części ludzkości. Szacuje się, że nawet w przymierającej głodem Afryce do 2045 roku liczba zachorowań na cukrzycę może wzrosnąć o 143 proc.

Ze względu na to, że proso jest zbożem o tzw. niskim śladzie węglowym (łatwo rośnie w wysokich temperaturach i nie wymaga zbyt dużej ilości wody) z powodzeniem może być polecane jako tzw. inteligentna żywność, która jest zdrowa, a jej uprawa jest ekologiczna i nie szkodzi środowisku.

