W tych serach wykryto obecność szkodliwej bakterii. GIS wydał ostrzeżenie

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Cahills Farm Cheeses wycofaniu kilku partii serów ze względu na możliwą obecność Listeria monocytogenes” – czytamy w najnowszym komunikacie.

GIS ostrzega przed listeriozą. W których serach wykryto szkodliwe bakterie?

Ostrzeżenie sanepidu dotyczy serów, których producentem jest Cahills Farm Cheeses (Cork Road, Newcastle West, County Limerick, Ireland, IE1811EC). Chodzi o produkty o numerach partii od 21109 do 21141 włącznie, z terminem przydatności do spożycia od 24 sierpnia do 12 listopada 2021 r. Oto nazwy wyrobów, w których wykryto nieprawidłowości.

Irish cheddar with Irish Porter,

Original Irish Whiskey,

Red Wine,

Original Irish Cream Liqueur,

Wild Blueberries & Vodka

„Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Listeria monocytogenes w jednej partii sera postanowił o wycofaniu również innych, powiązanych partii. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania przedmiotowych partii ww. produktów. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania” – wyjaśniono w nowym ostrzeżeniu GIS.

„Nie należy spożywać produktów oznaczonych numerami partii wskazanymi w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem” – zaleca Główny Inspektorat Sanitarny.

Co to jest listerioza? Jak można się zarazić? Sposoby leczenia

Listerioza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie Listeria monocytogenes. Infekcja rozpoczyna się zwykle od spożycia skażonego pokarmu. Zakażenie jest możliwe również poprzez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem lub skażoną wodą.



Najczęściej listerioza przebiega bezobjawowo (u osób dorosłych), ale największe zagrożenie stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. U niektórych może wywoływać objawy grypopodobne, takie jak:

gorączka,

dreszcze,

powiększenie węzłów chłonnych,

bóle mięśni,

złe samopoczucie,

w przypadku kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, mogą pojawić się dodatkowo objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka.

u osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.

Listeriozę leczy się za pomocą leków przeciwbakteryjnych oraz antybiotyków. Taka kuracja trwa od 2 do 6 tygodni. Ciężkie przypadki choroby wymagają leczenia szpitalnego.

