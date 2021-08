Dlaczego na starość niektórzy powinni codziennie jeść 250 kcal mniej? Ciekawe odkrycie

250 kcal – o tyle powinni ograniczyć kaloryczność codziennych posiłków otyli seniorzy, by nie zaszkodzić sercu. Wcale nie trzeba drastycznie zmieniać nawyków żywieniowych. Wystarczy tylko zadbać o to, by dobowy bilans kaloryczny był mniejszy o 250 kcal w porównaniu do wcześniejszego sposobu odżywania. W ten sposób można osiągnąć znacznie lepsze efekty niż za pomocą standardowych metod odchudzania i ścisłych diet – zwłaszcza jeśli dodatkowo zadbamy o regularne, choć niezbyt forsowne ćwiczenia.

250 kcal mniej – najlepsze rozwiązanie dla zdrowego serca otyłych seniorów

Do takich wniosków doszli naukowcy w najnowszej publikacji na łamach prestiżowego czasopisma „Circulation”. Okazuje się, że w przypadku otyłych osób w starszym wieku redukcja codziennej diety o 250 kcal pozytywnie wpływa na kondycję ich serca oraz całego układu krążenia. Same ćwiczenia nie dają takich rezultatów. Na seniorów najlepiej działa połączenie aktywności z redukcją kaloryczności posiłków. Udowodniono to w badaniach, w których wzięło udział 160 osób w wieku od 65 do 79 lat.

Uczestników podzielono na 3 grupy: jednym zalecono połączenie ćwiczeń z dotychczasowym sposobem odżywiania, drugim umiarkowane ograniczenie kaloryczności codziennych posiłków (o 250 kcal) i aktywność fizyczną, a pozostałym – ścisłą dietę (polegającą na redukcji codziennych posiłków o 600 kcal) i sport. Wszystkie posiłki nadzorował dietetyk, a w ramach ćwiczeń fizycznych seniorzy 4 razy w tygodniu (w sumie przez 20 tygodni) uprawiali różne formy aktywności.

Jedz mniej i ćwicz, ale nie katuj się ścisłą dietą, jeśli masz problem z otyłością w podeszłym wieku

Po pięciu miesiącach badań naukowcy potwierdzili 10-proc. spadek masy ciała w grupie, która prócz ćwiczeń jadła o 250 kcal mniej niż zwykle. Badania za pomocą rezonansu magnetycznego wykazały zaś u nich aż 21-procentową poprawę funkcjonowania aorty i wyraźnie korzystny wpływ na naczynia krwionośne.

Wśród uczestników pozostałych grup nie wykazano równie pozytywnych zmian, choć osoby spożywające najmniej kalorii schudły tyle samo, co seniorzy ograniczający posiłki o 250 kcal i miały podobne wskaźniki jeśli chodzi o ciśnienie krwi. Stan ich naczyń krwionośnych nie poprawił się jednak w takim stopniu, jak u tych, którzy umiarkowanie zredukowali kaloryczność codziennego menu.

Naukowcy nie ukrywają, że sami byli zdumieni tym, że osoby na najbardziej restrykcyjnej diecie wcale nie osiągnęły takich rezultatów jak seniorzy, którzy jedli 250 kcal mniej. Paradoksalnie najlepiej na eksperyment zareagował układ krążenia tych, którzy umiarkowanie zredukowali kaloryczność posiłków i systematycznie ćwiczyli, ale przyczyn tego zjawiska nie udało się ustalić.

„Nasze odkrycie wskazuje na to, że zmiana stylu życia polegająca na umiarkowanym zmniejszeniu dziennego spożycia kalorii (o 250 kcal) w połączeniu z aktywnością fizyczną ma najlepszy wpływ na ogólną poprawę funkcjonowania naczyń krwionośnych” – potwierdza prof. Tina E. Brinkley z Sticht Center for Healthy Aging and Alzheimer's Prevention w Wake Forest School of Medicine w Winston-Salem w Północnej Karolinie, jedna z głównych autorek badań.

Zdaniem ekspertki takie rozwiązanie daje maksymalne korzyści w przypadku osób starszych walczących z otyłością – zwłaszcza ze względu na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które mogą u nich wystąpić. Wbrew pozorom ścisła dieta i większe ograniczenie liczby kalorii spożywanych w ciągu dnia wcale nie daje równie pozytywnych rezultatów – przynajmniej jeśli chodzi o otyłych seniorów.

